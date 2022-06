Sophie Codegoni e Alessandro Basciano creano una linea di gioielli: sapete qual è il prezzo?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno lanciato la loro prima linea di gioielli: scopriamo qual è il prezzo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più uniti che mai. L’amore è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip e dopo questa esperienza non si sono più separati. Prima ancora dell’uscita dell’ex tronista, Alessandro aveva già cominciato a cercare casa per vivere insieme.

Hanno molti progetti per il futuro, una nuova casa, una famiglia; Basciano è già padre del piccolo Nicolò avuto da una precedente relazione mentre Sophie non ha mai nascosto il desiderio di poter diventare un giorno mamma, ponendolo tra uno dei suoi sogni da realizzare. Nella coppia tutto procede a gonfie vele e a quanto pare, l’unione non è solo in amore ma anche in affari, il motivo? Alessandro e Sophie negli ultimi giorni hanno lanciato la loro prima linea di gioielli. Siamo andati a spulciare sul sito del brand per scoprirne i dettagli e i prezzi.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la loro prima linea di gioielli: ecco qual è il prezzo

Alessandro Basciano quando è entrato nella casa del GF Vip aveva fin da subito detto che Sophie gli piaceva moltissimo e altrettanto aveva dichiarato l’ex tronista. Infatti confermò che l’ex corteggiatore rispecchiava il suo prototipo di uomo.

Ed è così che la permanenza nella casa ha fatto da cupido. Oggi la coppia è inseparabile, vivono insieme, si muovono spesso insieme e hanno moltissimi progetti da realizzare. Non sono uniti solo per amore ma anche nel lavoro. Negli ultimi giorni infatti hanno sorpreso i follower rivelando di aver creato una linea di gioielli, il brand si chiama ASBC JEWELS, noterete le lettere iniziali di Sophie e Alessandro. Sul sito del brand, curiosando, siamo rimasti colpiti dalla bellezza di tutti i gioielli, come il Body Chain in Argento placcato in oro, il baciamano, la catena, il bracciale cordino nero, le cavigliere, insomma la creatività non manca assolutamente, ma qual è il prezzo?

Come potete osservare in base al gioiello scelto c’è un prezzo, più o meno si va dal bracciale cordino nero che costa 39,90 euro al Body chain che costa un po’ di più, 59,90 euro. I gioielli sono tutti molto belli e originali, a voi piacciono?