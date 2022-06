Teresa Langella torna a casa dopo una breve assenza e trova questo: non la prende bene

Teresa Langella, ecco cos’ha travato dopo essere tornata a casa dopo due giorni di assenza.

Abbiamo conosciuto Teresa Langella prima a Temptation Island nel ruolo di tentatrice nel 2018 e successivamente approda ad Uomini e donne nel ruolo di tronista. Il suo percorso è stato sicuramente uno dei più belli ed emozionanti e il pubblico allora si affezionò molto a lei, sperando in un lieto fine.

Quel lieto fine sì c’è stato ma prima della ‘favola’ ci fu un colpo di scena. Ricordiamo infatti che il fidanzato Andrea Dal Corso non si presentò all’incontro al castello dopo aver scoperto di essere la sua scelta. Ma cosa accadde subito dopo? In diverse puntate del programma di Maria De Filippi abbiamo visto il ritorno di entrambi per confrontarsi su quanto successo, con Andrea che cercò di conquistare nuovamente la bella tronista: alla fine l’amore trionfò! Oggi a distanza di alcuni anni sono una delle coppie più belle e affiatate di Uomini e donne.

Sui social sono seguitissimi ed è proprio su instagram che condividono scatti insieme, in posti magici o interagiscono con i follower. Negli ultimi tempi infatti hanno condiviso con coloro che li seguono una meravigliosa notizia, Andrea e Teresa hanno aperto una società insieme.

Ma sempre sui social li possiamo vedere nella quotidianità, proprio come ha fatto l’ex tronista che nelle ultime ore ha mostrato cos’ha trovato dopo due giorni di assenza a casa.

Teresa Langella torna a casa dopo due giorni di assenza e trova questo: non la prende bene

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una delle coppie più belle nate ad Uomini e donne. Oggi sono seguitissimi sui social dove rendono partecipi i follower della loro quotidianità.

Ed è proprio quello che ha fatto l’ex tronista. Nelle ultime ore ha mostrato cos’è accaduto, anzi, cos’ha trovato dopo qualche giorno di assenza da casa tanto da mostrare il suo ‘disappunto’. Ebbene, Teresa è rientrata lasciando Andrea solo per due giorni. In una storia scrive: “Vediamo se ha lasciato tutto in ordine. Capiamo se ha lasciato tracce della sua presenza”.

Ecco, lo vedete anche voi? Forse dallo scatto non si nota benissimo, ma a quanto pare sì, Andrea ha lasciato tracce della sua presenza. Infatti sul tavolo ci sono delle impronte ma anche sulla cucina e in altri angoli: “Adesso con chi me la devo prendere? Con lui?”, scrive ironicamente Teresa. Ebbene, l’ex tronista non ha trovato proprio tutto in ‘ordine’!