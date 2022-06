In ‘Un altro domani’ si mostra così: l’avete mai vista fuori dal set? Irriconoscibile

Nella soap opera ‘Un altro domani’ si mostra così: l’avete mai vista fuori dal set? L’attrice è irriconoscibile.

Julia è la protagonista di Un altro domani, la nuova soap opera spagnola proposta da Canale 5 per questa estate. A darle il volto è la splendida Laura Ledesma, attrice originaria di Madrid, nel cast di diverse serie di successo in Spagna.

Nella telenovela che sta appassionando il pubblico, Julia si mostra così, con occhiali e capelli lunghi. Siete curiosi di vedere com’è l’attrice lontana dalle luci dei riflettori e dal set? Ve la mostriamo subito!

È Julia in Un altro domani: ecco com’è l’attrice fuori dal set

“Un altro domani” è la nuova serie tv di Canale 5, che, nel corso dei mesi estivi, ha preso il posto normalmente occupato da Uomini e Donne. Ogni giorno, il pubblico si appassiona alla storia della giovane Julia e a quella della nonna Carmen: la serie si snoda su due archi temporali differenti, dove le due sono protagoniste. A proposito di Julia, oggi vi mostriamo uno scatto dell’attrice che le presta il volto.

Si tratta di Laura Ledesma, che potrete trovare su Instagram digitando nome e cognome. Lì troverete diversi scatti, in ambito lavorativo e non. Come questo che vi mostriamo oggi, dove l’attrice 29 enne sfoggia un look ben diverso da quello del suo ‘alter ego’ Julia. Via gli occhiali e i capelli lunghi, ecco com’è la Ledesma fuori dal set:

Eh si, è molto strano vedere ‘Julia’ con il rossetto rosso: la protagonista di Un altro domani opta sempre per look semplici e make up nude. E voi, state seguendo questa nuova, interessante soap opera?

Un altro domani, le anticipazioni: la scoperta shock di Julia

Julia scopre che la sparizione di Sergio era una farsa e non ha dubbi: vuole divorziare, non riuscendo ad accettare di essere stata presa in giro dal marito. Negli anni ’50, anche Carmen è sola contro tutti: la donna è accusata di aver provocato la morte di Dayo e nessuno la vede di buon occhio. Tranne Victor, che le si avvicina proprio quando tutti sembrano voltarle le spalle…