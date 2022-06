Ecco la verità sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

La storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è stata al centro del gossip per molto tempo. L’annuncio arrivò inaspettatamente con la pubblicazione di una foto insieme e dopo qualche mese dalla nascita di questo amore, la showgirl annunciò la gravidanza.

La relazione si è conclusa da qualche mese. Belen è ormai lontana da Spinalbese, infatti dopo voci e notizie finalmente la verità sul ritorno con l’ex marito Stefano De Martino è venuta fuori. Ebbene sì, ormai c’è la conferma dato che sono stati anche beccati mentre si danno un bacio. Ma anche Antonino dal canto suo sembrerebbe aver voltato pagina. E’ stato beccato settimane fa per le strade di Milano con un’ex concorrente di Pecchino Express.

Oggi è un personaggio abbastanza noto e dopo la fine della relazione con Belen ha cercato di guardare nuovi orizzonti, non solo nel privato ma anche nel lavoro. Il suo pensiero però è sempre rivolto alla sua bambina, Luna Marì. In Un’intervista rilasciata al Settimanale Chi l’ex hair stylist è tornato a parlare della storia d’amore con la Rodriguez: ecco che cosa ha raccontato.

La verità sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese è diventato un personaggio abbastanza noto, la sua relazione con Belen Rodriguez l’ha fatto conoscere al pubblico. Da questo amore è nata una bambina, Luna Marì. Da qualche mese la coppia si è separata; la showgirl è ritornata con il suo ex marito, Stefano De Martino con il quale ha il primogenito Santiago ma anche l’ex hair stylist sembrerebbe che abbia voltato pagina.

In un’intervista al Settimanale Chi ha raccontato della sua vita, dei progetti per il futuro rivelando di aver aperto un’agenzia di comunicazione. Ha parlato anche della storia con la conduttrice rivelando di essersi fatto trasportare come sempre dalle emozioni: “Credo sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada perchè mi ha sempre premiato”, dice.

Antonino non temeva che la sua relazione stesse arrivando ad una fine, racconta che da quando aveva saputo di diventare padre aveva cambiato le sue priorità: “La mia preoccupazione era che portasse a termine bene la gravidanza. Ero preparato al fatto che potesse finire. Poi c’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva della vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore.”. Questo cambiamento, le differenze che prima erano invece coperte, come dice, dall’amore, hanno poi portato alla rottura.