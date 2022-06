Ha accusato un malore mentre era al mare: personaggio della tv in ospedale; cosa è successo e come sta adesso.

Un malore in mare ha colpito il noto personaggio televisivo mentre stava nuotando nelle acque di Portonovo, nelle Marche. Si è sentita male in mare, ma è riuscita a raggiungere la riva, prima di perdere conoscenza.

L’amatissimo volto Rai è stato immediatamente soccorso in spiaggia, per poi essere trasportato in ospedale. Scopriamo i dettagli della notizia.

Malore al mare per l’annunciatrice tv: ricoverata in ospedale, cos’è successo

Rosanna Vaudetti è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malore mentre era al mare a Portonovo, nelle Marche. La storica annunciatrice televisiva, 84 anni, si è sentita male lo scorso mercoledì mattina mentre stava nuotando, ma è riuscita ad uscire dall’acqua prima di svenire. Immediatamente è stata trasportata alla clinica di Cardiologia di Torrette, dove, come riporta Il Resto del Carlino, è stata sottoposta ad un delicato intervento di ablazione cardiaca: le è stato impiantato un pacemaker. E dal suo letto di ospedale, l’ex ‘signorina buonasera’ ha fatto sapere di stare bene, ringraziando tutta l’equipe medica.

“L’acqua era molto fredda e dopo due bracciate ho avuto un mancamento. Per fortuna sono rinvenuta in tempo e sono riuscita a tornare a riva. Gli amici di Portonovo, gentili e affettuosi, hanno chiamato i soccorsi”, ha raccontato l’annunciatrice tv al Corriere Adriatico. La conduttrice rivela che era sul punto di annegare, ma, pur annaspando, è riuscita ad uscire dall’acqua, anche grazie all’aiuto di alcuni bagnanti, per poi essere affidata ai sanitari del 118. La conduttrice dovrebbe essere dimessa dall’ospedale già nei prossimi giorni.

La Vaudetti, originaria di Ancona, è stato il primo volto in assoluto ad apparire nella nostra tv a colori ed annunciatrice dei programmi Rai per circa quaranta anni: ha condotto diverse rubriche di successo e trasmissioni seguitissime, come Giochi senza frontiere. Non possiamo che mandare alla grande Rosanna i nostri migliori auguri di una veloce guarigione.