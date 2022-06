Anticipazioni New Amsterdam, quinta puntata: sta per cambiare tutto, colpo di scena clamoroso

Venerdì 1 Luglio andrà in onda la quinta puntata di New Amsterdam, ma quali sono le anticipazioni? Sta per cambiare tutto: colpo di scena.

Mancano esattamente sette episodi alla fine di questa travolgente stagione di New Amsterdam, ma cosa accadrà? Il finale non è stato ancora rivelato, ma possiamo confermarvi che le puntate che andranno in onda Venerdì 1 Luglio saranno piuttosto elettrizzanti.

A distanza di qualche ora dalla quarta puntata di New Amsterdam, che si è rivelata imperdibile e ricca di colpi di scena, siamo in grado di darvi le anticipazioni della quinta puntata, in onda Venerdì 1 Luglio. Cosa accadrà ai medici del famoso ospedale – a proposito, vi abbiamo raccontato un incredibile retroscena in merito – dopo l’addio di Max ed Helen? E, soprattutto, il buon Goodwin riuscirà a trovare la propria pace insieme alla sua compagna? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di Venerdì 1 Luglio.

Anticipazioni New Amsterdam, quinta puntata del 1 Luglio: colpo di scena in arrivo

Se anche voi avete seguito la puntata di New Amsterdam di Venerdì 24 Giugno ed adesso non vedete l’ora di scoprire le anticipazioni della quinta, siete proprio nel posto giusto! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che – in attesa del finale di stagione – il medical drama di Canale 5 sia pronto a regalare grosse sorprese ai suoi telespettatori. Capiamo qualche cosa in più da vicino.

Il primo episodio di questa quarta puntata di New Amsterdam è intitolato ‘La famiglia’ e vedrà Max ed Helen insieme alla madre di lei. La donna, purtroppo, sembrerà accettare affatto il comportamento di sua figlia ed è pronta a criticare ogni cosa faccia. Le due donne, così, arriveranno ad uno scontro, durante il quale Helen farà valere la sua forte personalità e difenderà suo padre.

Nel secondo episodio del 1 Luglio, intitolato ‘Uniti nella resistenza’, il New Amsterdam sarà ancora una volta impegnato nella lotta contro Veronica Fuentes. Dopo la partenza di Max, i suoi colleghi sono disposti a fare fuori il nuovo direttore, ma qualcosa non andrà per il verso giusto. La Fuentes, infatti, si renderà conto del complotto contro di lei e farà di tutto per far capire chi comanda.

Infine, nell’ultimo episodio ci sarà un vero e proprio colpo di scena: cambierà nuovamente tutto! Resosi conto di tutto quello che è successo dopo la sua partenza, Max troverà una soluzione. Si legge, infatti, che il medico farà di tutto per portare a galla il male operato di Veronica Fuentes nel consiglio di amministrazione. Ci riuscirà?

Per questo e molto altro ancora, non ci resta che seguire la quinta puntata di New Amsterdam.