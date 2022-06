L’attore adesso è un uomo: “Mi ha migliorato la vita”, la trasformazione

L’attore ha raccontato quanto la sua trasformazione in uomo abbia completamente cambiato la sua vita: “Mi ha migliorato”, di chi parliamo.

C’è chi decide di non depilarsi più, chi sceglie di ‘modificare’ una parte del proprio aspetto ricorrendo alla chirurgia estetica e chi, invece, si vuole riappropriarsi del proprio corpo, dando vita ad una vera e propria transizione di genere. È proprio questo quello che ha raccontato l’attore nel corso di una sua intervista.

Ospite di un famoso programma tv, l’attore non ha potuto fare a meno di raccontato al padrone di casa e a tutti i suoi telespettatori quanto diventare un uomo abbia completamente cambiato la sua vita. “Mi ha migliorato”, ha detto. Immaginiamo che prendere questa decisione non sia stata affatto una cosa da niente, come sicuramente non lo è stata nemmeno la transizione, ma quello che conta sapere è che adesso l’attore è in pace con se stesso. “Mi sento in un modo che non avrei pensato possibile, o almeno per molto tempo”, ha spiegato per la prima volta assoluto. D’altra parte, come gli si può dare torto: quando ci si prefissa un obiettivo e lo si riesce a raggiungere, la felicità è davvero immensa.

L’attore è finalmente diventato uomo: “Mi ha migliorato”, di chi si tratta

Non c’è cosa più bella che stare in pace col proprio corpo e con se stessi! È proprio questa la lezione che l’attore, nel corso di una sua recentissima intervista, ha dato a tutti gli spettatori di Late Night. Ospite del famoso programma tv, il famosissimo interprete ha parlato della sua transizione da donna a uomo. Ed ha spiegato quanto questa gli abbia cambiato la vita. “Spero che tutte le persone che soffrono di un disagio dei questo tipo possano affrontare al più presto questo problema, come ho fatto io”, ha spiegato nello studio tv. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Proprio di lui: Elliot Page!

Da Ellen Page è diventato Elliot Page e questa decisione, come spiegato fino ad ora, non poteva fare a meno di renderlo entusiasta. A parlarne, è stato proprio il diretto interessato a Late Night. Nel famoso programma tv, però, l’attore ha anche raccontato quanto la sua decisione di diventare un uomo sia stata ben accolta da tutti, soprattutto dallo showrunner di The Umbrella Academy. “Ne abbiamo discusso e lui si è mostrato sin da subito entusiasta all’idea di introdurre la mia transizione all’interno dello show”, ha spiegato.

Cosa ne pensate?