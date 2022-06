Benedetta Parodi in una vecchia foto con sua sorella: il post fa il pieno di like

Benedetta Parodi condivide una vecchia foto in compagnia di sua sorella: il post fa il pieno di likes, l’avete visto anche voi?

Non solo è la regina della cucina, ma Benedetta Parodi lo è anche di Instagram. Con un profilo che conta 1 milione di followers, la conduttrice è tra i volti più attivi del famoso social network. Avete visto, però, cosa ha condiviso qualche ora fa?

Tra scatti in tenuta casalinga o completamente al naturale, Benedetta Parodi è tra coloro che ama condividere ogni cosa col suo pubblico social. Spulciandolo con attenzione, ad esempio, siamo riusciti a rintracciare una foto del passato in compagnia di sua sorella Cristina. La foto è stata condivisa qualche ora fa, eppure in un vero e proprio batter baleno ha fatto il giro del web ed ha conquistato il pieno di likes. D’altra parte, dinanzi a cotanta bellezza come si fa a non avere una reazione differente? “Ritrovamenti sul cellulare”, scrive la conduttrice a corredo di questo scatto. L’avete visto anche voi? Eccolo qui!

Benedetta Parodi e sua sorella Cristina: lo scatto fa boom di likes, meravigliose!

Se non avete mai fatto visita al canale Instagram di Benedetta Parodi, vi consigliamo vivamente di farlo. Non solo troverete consigli per dei piatti davvero succulenti, ma anche scatti del tutto inediti e che ce la mostrano nella sua quotidianità. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, l’amatissima conduttrice ha mostrato una sua vecchia foto in compagnia di sua sorella Cristina. Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della Parodi agli inizi della sua carriera a Tg5 e vi abbiamo mostrato il suo cambiamento. Adesso, però, siete curiosi di sapere com’era in questo scatto con sua sorella?

“Black and white”, scrive Benedetta Parodi a corredo di questo scatto di qualche anno fa. In base alla scelta dell’outfit, si deduce che le due sorelle siano parecchio diverse tra loro, ma non per questo non sono legatissime. In diverse occasioni, infatti, le due hanno chiaramente espresso e manifestato il loro reciproco amore. Guardatele però in questa foto:

Chissà quando è stata scattata questa foto, fatto sta che non si può fare a meno di notare quanto entrambe siano davvero bellissime.