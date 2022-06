Brutta notizia per i fan di Beautiful: la storia d’amore è arrivata al capolinea; hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Gli intrecci amorosi, a Beautiful, si susseguono puntata dopo puntata. Nuovi flirt sono sempre in arrivo, ma, purtroppo, anche le separazioni.

Oggi vi parleremo di una rottura che si sta verificando nelle puntate attuali in America. Per vedere in onda questi episodi nel nostro Paese bisognerà attendere qualche mese, ma, se non temete spoiler, vi raccontiamo tutto noi! Chi ha deciso di lasciarsi definitivamente?

Beautiful, arriva una brutta notizia per i telespettatori: la storia d’amore è finita

In Beautiful, si sa, gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Stavolta, però, sembra essere arrivata davvero la fine per una delle coppie più amate degli ultimi anni. Dopo svariate crisi, e altrettanti tradimenti, i due hanno deciso che è arrivato il momento di prendere due strade diverse. Di chi stiamo parlando?

Di Eric Forrester e Quinn Fuller! La coppia ne ha passate davvero tante nell’ultimo anno, a partire dal tradimento di Quinn con Carter. Tradimento perdonato da Eric, che però, a sua volta, ha poi iniziato una relazione clandestina con la sua ex Donna Logan. Una relazione che ben presto verrà alla luce: sarà proprio Quinn a beccarli a letto insieme!

Ed è proprio dopo la sfuriata di Quinn che, come riportano le anticipazioni americane, i due sarebbero arrivati ad una conclusione: la loro storia non può proseguire. Fine di un grande amore, quindi… ma cosa accadrà adesso? Se Eric può finalmente godersi alla luce del sole la storia con la sorella di Brooke, Quinn rimane a bocca asciutta… Per recuperare il rapporto con Eric ha, infatti, lasciato andare Carter, che nel frattempo si è legato alla giovane Paris Buckingham. La Fuller si arrenderà o farà di tutto per riprendersi il bel legale con cui ha avuto una appassionata relazione?

I colpi di scena non mancheranno di certo questa estate, in quel di Los Angeles! Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni in anteprima.