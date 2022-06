Una decisione che addolora tutti, non la vedremo più: il motivo è clamoroso; l’annuncio della celebre star non lascia spazio a dubbi.

“Non voglio essere vincolata da alcun impegno che non sia mio”. È con queste parole che una delle star più famose al mondo ha deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro.

Una pausa che, al momento, sappiamo quanto durerà, ma l’attrice ha espresso chiaramente il bisogno di staccare la spina. “Sono così esaurita, così stanca, e non sono in grado di prendere decisioni sane e intelligenti, e lo so”, ha dichiarato. Scopriamo i dettagli della notizia.

Non la vedremo più: la famosa star ha deciso di prendersi una pausa, drastica decisione

Una delle attrici più famose al mondo ha deciso di prendersi una pausa della scene. Ad annunciarlo è stata proprio lei, all’Hollywood Reporter, a cui ha rivelato di voler abbandonare, seppur momentaneamente, il cinema. Di chi stiamo parlando?

Di Sandra Bullock, premio Oscar nel 2009 come migliore attrice per il film The Blind Side. Già in passato la star aveva manifestato l’intenzione di prendersi una pausa e restare a casa, per prendersi cura al meglio dei suoi due figli Louis e Laila, entrambi adottati. Stavolta, però, la decisione è ufficiale. “Non so quanto durerà la mia pausa“, ha dichiarato l’attrice, che ha spiegato quanto si senta fortunata per avere il suo lavoro, che, però, ultimamente “stava diventando la mia croce”: “Era come aprire continuamente il frigo alla ricerca di qualcosa che non c’era mai”.

“Voglio stare a casa, non faccio un favore a nessuno che sta investendo in un progetto dicendo che voglio stare a casa perché sono sempre di corsa, in corsa verso la prossima cosa. Voglio solo essere presente e responsabile”, aveva dichiarato qualche tempo fa alla Cbs. Negli ultimi mesi, l’attrice è stata impegnata con i suoi due ultimi film, The Lost City, uscito ad aprile 2022, e Bullet Train, con Brad Pitt, al cinema dal 25 agosto 2022. Saranno le ultime pellicole in cui vedremo la Bullock? Noi ci auguriamo di no!