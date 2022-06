Edoardo Tavassi quasi irriconoscibile in una vecchia foto con sua sorella Guendalina

Questa vecchia foto di Edoardo e Guendalina Tavassi vi lascerà di stucco: il simpaticissimo ex naufrago era molto diverso da ora.

E’ stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione de L’Isola dei Famosi che sta per concludersi: Edoardo Tavassi, fratello della già famosa Guendalina, è stato per molti una piacevole scoperta fatta grazie al reality condotto da Ilary Blasi.

Insieme a Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e pochi altri sarebbe stato certamente tra i papabili vincitori di questa stagione. Purtroppo, però, è stato costretto ad abbandonare il gioco proprio ad un passo dalla finale di lunedì 27 giugno a causa di problemi di salute.

Sbarcato a Cayo Cochinos insieme a sua sorella a qualche settimana di distanza dagli altri naufraghi, il 39enne romano ha conquistato tutti con la sua simpatia travolgente e, perché no, anche col suo modo di litigare. A colpire molto il pubblico, è stato anche il legame con Guendalina, ex concorrente del Grande Fratello Nip di molti anni fa. I due hanno un rapporto di amore/odio molto intenso che li porta a discutere spesso, ma è evidente che si adorano a vicenda.

Oltre alla sua irresistibile simpatia, di Edoardo tutti hanno notato il fisico imponente: difatti, le privazioni sull’isola non hanno inciso tantissimo sul suo aspetto a differenza di altri concorrenti. L’ormai ex naufrago inoltre ha capelli e barba brizzolati, ma ve lo siete mai immaginato quando era più giovane?

Edoardo Tavassi, in questa vecchia foto farete fatica a credere che sia lui: com’è cambiato

Con la sua partecipazione al reality di Canale 5, di certo la popolarità di Edoardo è aumentata in maniera esponenziale. Nonostante sia apparso più volte in tv anni fa in occasione dell’avventura di sua sorella al GF 11, è come concorrente che è riuscito a afarsi conoscere davvero.

Naturalmente anche il suo seguito social è cresciuto moltissimo ed è proprio qui che il simpatico videomaker ha stupito tutti. Spulciando sul suo profilo Instagram, infatti, è spuntata una vecchia foto che lo mostra insieme a Guendalina.

Con gli occhiali da sole, con un leggero pizzetto scuro e i capelli neri a spazzolina, si stenta a credere che sia lui, vero?

Voi guarderete l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi lunedì?