È finita malissimo a Vite al Limite, ma che fine ha fatto oggi Ontreon Shannon? Clamoroso

È finita davvero malissimo durante Vite al Limite, ma che fine ha fatto oggi Ontreon Shannon? Davvero clamoroso quello che abbiamo scoperto.

Non tutte le storie di Vite al Limite finiscono nei migliori dei modi! Certo, c’è chi ha dato vita ad una trasformazione sconvolgente anche una volta ultimato il suo percorso in clinica. C’è anche chi, però, o morto dopo qualche tempo o chi non ha raggiunto grandissimi risultati.

La storia che vi stiamo per raccontare è tra quelle che, purtroppo, non ha avuto un ottimo epilogo. Seppure fortemente spinto a ritornare in forma perché desideroso di riappropriarsi della sua vita, Ontreon Shannon non ha soddisfatto affatto le richieste del dottor Nowzaradan. Anzi, tutt’altro, oseremmo dire! Sappiamo benissimo che rispettare il regime alimentare imposto dal chirurgo iraniano, è davvero tostissimo e che non tutti ci riescono, ma Ontreon ha superato di gran lunga tutte le aspettative. Non solo non è affatto dimagrito, ma è ingrassato! Un colpo di scena davvero choc e che ha costretto il dottore a rimandare l’intervento di chirurgia bariatrica. Ad oggi, però, cosa sappiamo su Ontreon? È davvero clamoroso quello che abbiamo scoperto.

Che fine ha fatto oggi Ontreon dopo Vite al Limite? Impensabile

La storia di Ontreon è tra quelle che ha maggiormente catturato l’attenzione nel corso di questa ultimissima edizione di Vite al Limite. Così come quello di Lisa, anche il percorso del giovanissimo Ontreon non è andato a buon fine. E, a distanza di diversi mesi dal suo inizio, è stato costretto ad abbandonare il programma perché per nulla dimagrito, ma visibilmente ingrassato. Cosa ne sarà stato, però, del giovane Shannon oggi? Così come abbiamo fatto con alcuni dei suoi colleghi, ci siamo immediatamente alla ricerca di Ontreon sui social e l’abbiamo rintracciato su Facebook.

Ad oggi, Ontreon appare decisamente diverso rispetto all’ultimo volta che l’abbiamo visto a Vite al Limite. Non sappiamo quanti chili abbia perso in totale, ma sembrerebbe che il giovane Shannon abbia davvero capito che ritornare in forma era importante non per un aspetto fisico, ma solo ed esclusivamente per la sua salute. Sul suo canale, infatti, l’ex paziente del dottor Nowzaradan è solito condividere foto che lo ritraggono durante i suoi allenamenti quotidiani.

La strada è ancora lunga da fare e su questo non abbiamo dubbi, ma se questi sono i presupposti immaginiamo che arriveranno grossi risultati.