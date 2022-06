Giulia De Lellis “tristissima”: non avrebbe mai voluto una cosa simile

Giulia De Lellis ‘tristissima’: l’influencer romana non avrebbe mai voluto una cosa simile, avete visto anche voi cosa ha fatto?

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Giulia De Lellis. È da quando è apparsa per la prima volta nello studio di Uomini e donne che la giovane romana ha conquistato tutti. Ed ancora oggi appare inarrestabile agli occhi di molti.

Se nel corso di questi anni Giulia De Lellis non è affatto cambiata, ad assumere un cambio radicale è stata proprio la sua vita. Da che all’inizio era una giovane ragazza inesperta dinanzi alle telecamere, oggi è diventata un volto amatissimo e, soprattutto, una delle influencer più apprezzate dal pubblico social. Su Instagram vanta di un numero di followers impressionante, ma anche lei dal canto suo non perde occasione di poter condividere ogni cosa coi suoi ammiratori. Poco più di una settimana fa, ad esempio, ha annunciato di essere nuovamente positiva al Covid e di stare parecchio male. Qualche ora fa, invece, si è mostrata poco prima di recarsi ad un matrimonio. “Sono tristissima”, ha detto Giulia a corredo di una sua IG stories.

Giulia De Lellis ‘tristissima’: cos’è successo? Non l’avrebbe mai voluto fare

Una giornata davvero speciale, quella che Giulia De Lellis ha vissuto in compagnia del suo fidanzato qualche ora fa. Bella come non mai, l’influencer è stata invitata ad un matrimonio. E lei, così come è solita fare, non ha perso occasione di poter mostrare il suo outfit, ma anche qualche piccolo ‘squarcio’ della festa. Prima di potersi recare all’evento, però, la De Lellis si è mostrata in auto – come sottolineato dalla diretta interessata – davvero ‘tristissima’.

Jennifer Lopez ha un proprio segreto per la bellezza e lucentezza dei suoi capelli e della sua pelle, ma a quanto pare sembrerebbe che ce l’abbia anche Giulia De Lellis. Come raccontato dalla diretta interessa, sembrerebbe che l’influencer abbia deciso di dare una spuntatina ai suoi capelli perché troppo rovinati. “Tristissima di avere i capelli così corti, ma erano troppo rovinati”, ha detto Giulia, raccontando lo ‘scotto’ di tantissime donne.

Che abbia i capelli corti oppure no, per noi Giulia De Lellis è sempre il top!