Grande dispiacere per Alfonso Signorini: non avrebbe mai voluto questo

I provini per la nuova edizione del GF Vip sono già iniziati, ma per Alfonso Signorini sembra esserci un dispiacere al riguardo.

Mentre proseguono i provini per la nuova edizione del GF Vip, le voci sulla possibile partecipazione di alcuni personaggi in particolare stimola la curiosità del pubblico. Dopo le ultime infuocate stagioni del reality, è lecito chiedersi chi saranno adesso i volti che animeranno la casa di Cinecittà.

In queste settimane si sono rincorse parecchie ipotesi al riguardo, ma è decisamente troppo presto per avere certezze, anche per quanto concerne il fronte opinionisti. Di sicuro, in questi giorni uno dei nomi più gettonati per una probabile partecipazione è quello di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì.

Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia rappresenterebbe indubbiamente un ‘colpaccio’ per Alfonso Signorini: l’ex hair-stylist attirerebbe non poca curiosità da parte del pubblico, ma cosa c’è di vero? E’ proprio Antonino a rispondere a questa domanda sul numero di Chi uscito mercoledì 22 giugno.

GF Vip, dispiacere in arrivo per Alfonso Signorini? La risposta di Spinalbese

Nell’intervista concessa al settimanale diretto dal conduttore del GF Vip, all’ex di Belen è stata posta la domanda che tanto intriga i telespettatori. Lui però non ha né ammesso né negato di poter prendere parte al cast della prossima stagione del programma.

“Non sento la necessità di farmi conoscere. Nella mia vita ci sono poche persone, e se piaccio a loro, piaccio a chi mi interessa”, si è limitato a rispondere ai microfoni di Chi. Parole che, in verità, non fanno ben sperare coloro che magari avrebbero voluto saperne di più della sua storia con la showgirl argentina ora tornata ufficialmente con Stefano De Martino.

Il papà di Luna Marì ha poi spiegato di non voler farsi trascinare in cose che non gli interessano fino in fondo: “Per ora ho paura di una certa superficialità che non mi invoglia a sbilanciarmi ma spero ci sia anche altro“.

Insomma, per ora pare che Antonino non abbia manifestato grande entusiasmo verso la possibilità di diventare un gieffino della settima edizione del reality targato Mediaset. Signorini riuscirà a spuntarla?