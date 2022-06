Ivana Spagna, il terribile dramma confessato soltanto adesso: piangono tutti per lei

Ospite a Estate in diretta su Rai Uno, Ivana Spagna ha raccontato per la prima volta il dramma che ha caratterizzato la sua storia familiare.

Per i nostalgici degli anni ’80, un altro ricordo indelebile di quel decennio è sicuramente la sua musica: le canzoni italiane e straniere che ne hanno fatto parte sono rimaste dei classici insuperabili ed ancora oggi sono ascoltate dappertutto. Tra gli artisti italiani simbolo di quei tempi c’è ovviamente Ivana Spagna.

Diventata celebre anche all’estero a partire dal 1986 con la sua Easy Lady che vendette 2 milioni di copie in tutta Europa, con la sua grinta ed il suo iconico look ha conquistato la scena musicale per anni, ma nessuno forse conosce la sua storia.

Almeno fino a prima della confessione che Ivana ha fatto qualche giorno fa su Rai Uno, ospite del programma Estate in diretta. Ripercorrendo le tappe e le emozioni della sua straordinaria carriera, la cantante ha anche rivelato per la prima volta un aspetto inedito della sua vita privata.

Ivana Spagna, confessione inaspettata in tv: riguarda la sua famiglia

Nata in Veneto e precisamente a Valeggio sul Mincio il 16 dicembre del 1954, Ivana è stata molto legata ai suoi genitori. Quando questi sono venuti a mancare, per lei la sofferenza è stata devastante ed ha fatto fatica a riprendersi da un dolore così grande. Proprio sulla sua famiglia d’origine, la biondissima artista ha raccontato a Estate in diretta che l’amore ricevuto forse l’ha penalizzata nei suoi legami sentimentali. Una famiglia povera in cui però non mancava l’affetto.

Farsi strada per arrivare fin dove è oggi non è stato facile. Nello studio televisivo di Rai Uno la Spagna ha ricordato le grandi difficoltà superate, gli inizi in discoteca quando si esibiva col fratello ed altri tre musicisti. Unica ragazza insieme a quattro maschi, ma lei non ci pensava affatto ad usufruire di un trattamento diverso: pur di realizzare il sogno di cantare, si metteva gli strumenti sulle spalle come il resto del gruppo.

Nonostante le ristrettezze economiche, Ivana non si è mai arresa: “Non c’erano soldi ma c’era quest’entusiasmo di cantare dal vivo”, ha spiegato.

Che dire, un vero esempio di forza e determinazione!