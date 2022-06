La dottoressa Pimple Popper, grosso choc per Brittany: immagini impressionanti, da brividi

Immagini impressionanti a La dottoressa Pimple Popper: la malattia di Brittany è davvero da brividi, grosso choc per lei e famiglia.

La storia che vi stiamo andando a raccontare non ha nulla a che fare con bozzi o protuberanze – come quella di Marty – ma una completamente differente, che ha lasciato sotto choc tutto il pubblico de La dottoressa Pimple Popper. La protagonista è Brittany, affetta da una malattia cutanea dalla sua nascita.

È difficile da credere, ma Brittany era costretta a convivere con la sua malattia da troppo tempo. Mamma e moglie a tempo pieno, la paziente di Sandra Lee ha raccontato alle telecamere del programma di aver iniziato a soffrire di questa patologia sin dalla nascita, ma che, col passare degli anni, la situazione è di gran lunga peggiorata. “Provo dolore ogni giorno della mia vita”, ha spiegato al momento della sua presentazione. Una situazione davvero drammatica, quindi, soprattutto perché a soffrire non era da sola, ma anche tutta la sua famiglia. Non solo lei è stata definita dalle persone un mostro orribile, ma anche i suoi figli erano vittime di bullismo per via della sua malattia. Davvero terrificante, quindi!

Grosso choc per Brittany a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

La malattia da cui era affetta Brittany è la stessa che La dottoressa Pimple Popper ha trattato sulla pelle di Diane. Anche la giovanissima paziente della dermatologa, infatti, era affetta da neurofibromatosi di tipo 0 ed aveva il corpo completamente ricoperto di piccoli e grandi cisti. “Io odio questo corpo con tutta me stessa”, ha detto Brittany alle telecamere del programma. Cosa sarà successo? La dermatologa l’avrà aiutata?

La neurofibromatosi è una di quelle malattie dalle quali non si guarisce pienamente, ma per cui esiste un’unica cura: la rimozione delle cisti. Ovviamente, Brittany ne aveva tantissimi sul suo corpo. Pertanto, nel corso della prima seduta, la dermatologa ha voluto rimuovere quelle più grandi e che le davano più fastidio! Il risultato ottenuto è stato incredibile, guardate qui:

“È solo l’inizio del mio cambiamento”, ha detto Brittany appena conclusa la prima seduta. Ci auguriamo che, ad oggi, la paziente della dottoressa abbia iniziato sul serio una vita migliore.