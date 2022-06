Lutto straziante per la star: doppia tragedia annunciata con un post sui social

La giovane star è stata colpita da un lutto davvero terribile: ha rivelato tutto tramite un post sui social, nessuno riesce a crederci.

Stavano per sposarsi, ma poco prima delle nozze è accaduto ciò che mai nessuno avrebbe immaginato: la sua compagna con cui viveva una bellissima storia da diversi anni e che gli aveva dato anche un bellissimo bambino, è venuta a mancare improvvisamente.

Enorme il dolore per il cantante che stava per coronare il sogno di unirsi in matrimonio con la donna che amava. Nell’annunciare la tragedia, la star le ha dedicato parole piene di rimpianto e affetto.

“Non posso credere di scrivere queste parole ma la mia cara Dani, la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita, è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno”, si legge nel post pubblicato su Instagram. Stando a quanto rivela Il Fatto Quotidiano, la coppia era stata da poco in vacanza in Sardegna insieme al loro piccolo di soli 8 mesi.

Gravissimo lutto per la star: parole da brividi per la compagna scomparsa

Stiamo parlando di Tom Mann, protagonista dell’edizione inglese di X Factor, che ha perso la sua adorata compagna Danielle Hampson ad un passo dal matrimonio. Il peso della tragedia è quindi doppio perché mancava davvero poco per realizzare il desiderio di formare una famiglia.

Difficile comprendere il motivo di una disgrazia simile: Danielle aveva solo 35 anni e Tom ne ha appena 28. Inoltre, secondo il Corriere della sera, la donna non aveva problemi di salute di alcun genere. Le cause de decesso al momento restano ignote. Lei e Mann si erano incontrati per la prima volta nel 2015, ma la storia era stata resa ufficiale solo quattro anni dopo.

“Mi sento come se avessi pianto un oceano”, scrive il famoso volto di X Factor su Instagram promettendo alla fine del post che indosserà per sempre l’anello che sarebbe stato la loro fede nuziale.

Un episodio davvero doloroso, tanto più che Danielle era mamma del piccolo Bowie, di appena 8 mesi. Di certo, però, lei e Tom sono stati a lungo molto felici.