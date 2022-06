Maisie Williams e Sophie Turner, Arya e Sansa Stark: il retroscena che molti non conoscono, resterete a bocca aperta

Le talentuose attrici Maisie Williams e Sophie Turner sono stati i volti delle sorelle Arya e Sansa Sark nel celebre “Games of Thrones”: il retroscena che molti non conoscono, resterete a bocca aperta

Due splendide e talentuose giovani attrici che hanno riscosso uno strepitoso successo con la loro interpretazione nella celebre e fenomenale serie televisiva. Parliamo ovviamente di Maisie Williames e Sophie Turner che hanno interpretato le sorelle Arya e Sansa Stark ne “Il Trono di Spade”: ecco il retroscena che molti non conoscono, resterete a bocca aperta!

Un po’ di tempo fa vi avevamo mostrato lo straordinario cambiamento della bella Maisie, che ha interpretato Arya fin da giovanissima ed è ormai diventata una giovane e affascinante donna. Scopriamo ora un dettaglio straordinario di cui solo pochi sono a conoscenza che riguarda le due attrici.

Maisie e Sophie, Arya e Sansa: il retroscena che non molti conoscono

Ebbene, se sul set de Il Trono di Spade le due interpretavano delle sorelle che, all’inizio della storia, erano molto diverse e non andavano particolarmente d’accordo, nella realtà le due attrici condividono un’amicizia profonda e affettuosa.

Maisie e Sophie, infatti, hanno sempre raccontato di quanto fossero legate l’una all’altra, tanto da aver deciso di fare insieme qualcosa di simbolico che sancisse la loro amicizia. Non solo, le due interpreti hanno, al contempo, omaggiato la serie televisiva che le ha rese celebri in tutto il mondo. Come? Con un tatuaggio!

Le due attrici si sono tatuate, qualche anno fa, la data del “07.08.09” che altri non è che il giorno in cui entrambe hanno ottenuto le rispettive parti di Arya e Sansa Stark. Un gesto davvero commovente che dimostra non solo il loro profondo e sincero legame, ma anche il segno indelebile che i rispettivi ruoli hanno lasciato nel loro cuore. Lo sapevate?

Di certo è uno splendido esempio di amicizie nate sul set e proseguite anche fuori, nella vita reale. Non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i loro progetti futuri!