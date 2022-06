Regina Elisabetta tra lo stupore del pubblico: tutti l’hanno notato subito

In occasione dei suoi impegni istituzionali più recenti, la Regina Elisabetta ha lasciato il pubblico di stucco con una novità inaspettata.

Sebbene porti egregiamente i suoi 96 anni, la Regina Elisabetta ha dovuto affrontare negli ultimi mesi vari acciacchi. Primo fra tutti il Covid, dal quale è per fortuna guarita senza conseguenze preoccupanti. Purtroppo però in autunno ha iniziato ad avere dei problemi di mobilità che l’hanno costretta a rinunciare ad alcuni eventi.

Non era presente ad esempio ad alcuni appuntamenti del Giubileo di Platino, tenutosi dal 2 al 5 giugno per celebrare i suoi 70 anni di regno, e nemmeno al Royal Ascot svoltosi a metà mese. Per il resto, dal giorno del centesimo anniversario della Royal British Legion il 12 ottobre, la sovrana usava un bastone.

Non un bastone qualunque, ma quello appartenuto al suo amato marito Filippo: in legno con manico in corno intarsiato, aveva accompagnato il duca di Edimburgo durante la convalescenza a seguito dell’intervento subito all’addome.

In questi giorni però, c’è stato un colpo di scena: Elisabetta II lasciato tutti a bocca aperta, vediamo perché!

Regina Elisabetta, il dettaglio che stupisce il pubblico: la notizia fa scalpore

Sempre molto attiva e instancabile, di recente la monarca del Regno Unito si è mostrata in pubblico con una novità che pochi si sarebbero aspettati. Mercoledì 22 giugno ha infatti concesso udienza a Margaret Beazley, Governatore del Nuovo Galles del Sud ed è apparsa senza bastone.

L’incontro è avvenuto nella Oak Room del Castello di Windsor ed Queen Elizabeth è apparsa davvero in ottima forma. Il giorno prima aveva avuto invece un’altra udienza con l’Arcivescovo di Canterbury per ricevere la Canterbury Cross per l'”instancabile” servizio prestato alla Chiesa d’Inghilterra durante i tantissimi anni del suo regno.

Niente da temere quindi per coloro che amano la Regina: le sue condizioni sono più che buone e tutto fa pensare che non abbia alcuna intenzione di trascurare il suo ruolo. “La Regina ha il controllo totale delle sue facoltà e di tutto il Palazzo. Il problema di mobilità non rappresenta una questione costituzionale o relativa alla reggenza”, fa sapere lo storico Robert Lacey a People.

Complimenti ad Elisabetta per l’incredibile forza fisica ed interiore dimostrata fino ad oggi.