Arriva un secco ‘no’ per Alfonso Signorini: “Non mi interessa farlo”

“Non mi interessa farlo”, Alfonso Signorini deve rinunciare a lei: arriva un secco ‘no’ per la prossima edizione del GF Vip.

Quanto vi manca il GF Vip? Come ogni anno, d’estate i principali programmi tv vanno in vacanza, per poi tornare in onda a settembre. E il reality di Alfonso Signorini è proprio una delle prime trasmissioni a tornare!

La nuova edizione del reality, che sarà la settima per quanto riguarda la versione ‘vip’, partirà su Canale 5 lunedì 19 settembre. Non sappiamo ancora chi ci sarà nel cast ufficiale, ma sappiamo chi certamente non ne farà parte. “Non mi interessa farlo”, ha rivelato il personaggio noto, facendo riferimento proprio al ruolo di opinionista del seguitissimo reality Mediaset. Scopriamo di più!

Alfonso Signorini riceve un secco ‘no’: ecco chi non ci sarà al GF Vip 7

Tantissime indiscrezioni e voci, ma nessuna notizia ufficiale, al momento, sul Grande Fratello Vip 7. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi ‘vipponi’ che popoleranno la casa più spiata della tv. Ma non solo: c’è grande curiosità anche per quanto riguarda la coppia di opinioniste/i che sostituirà Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Chi sarà scelto?

Chi sicuramente non ci sarà è Katia Ricciarelli. Il nome della cantante era stato più volte associato al reality show, dove nella scorsa edizione è stata concorrente. La Ricciarelli, però, ha specificato quanto già rivelato da Alfonso Signorini qualche settimana fa: non sarà opinionista al GF Vip 7. L’ex concorrente, però, intervistata dal settimanale Mio come riportato da Gossip e TV, ha rivelato: “Signorini ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo”.

Sarebbe stata Katia a dire di ‘no’ al programma, sebbene quella del conduttore non fosse una proposta vera e propria. E non è soltanto al GF Vip che la Ricciarelli ha rinunciato. Per lei, infatti, sembrava essere in arrivo anche l’esperienza a Tale e Quale Show, ma è stata proprio lei a dire di no. “Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”, sono state la parole di Katia.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire di più sul cast del GF Vip. Chi vi piacerebbe vedere tra i nuovi ‘vipponi’ della Casa?