Si sono innamorati sul set, ora sono diventati genitori: immensa gioia per i due attori

I due attori della famosa soap opera sono diventati genitori: il tenerissimo annuncio è arrivato con un post pubblicato sui social.

Fiocco azzurro in casa dei due amatissimi attori che, grazie ai rispettivi ruoli interpretati sul set di una seguitissima soap opera, hanno dato vita alla storia d’amore che li ha portati a diventare genitori.

Stiamo parlando di Federica De Benedittis e Giulio Corso, protagonisti de Il Paradiso delle Signore, dove dal 2016 vestono i panni di Roberta Pellegrino e Antonio Amato. Il colpo di fulmine tra loro è nato proprio sul posto di lavoro: il set li ha fatti incontrare ed innamorare tanto da portarli fino alle nozze.

Dopo un fidanzamento durato tre anni, nell’ottobre del 2019 hanno pronunciato il fatidico “sì”, alla presenza dei loro cari e anche a quella di altri colleghi della soap targata Rai. La cicogna è arrivata quest’anno, come annunciato dalla coppia lo scorso aprile. In quell’occasione Federica e Giulio avevano mantenuto per un po’ il segreto prima di dare ai fan la splendida notizia.

Anche stavolta, la lieta novella giunge con un po’ di ritardo: il piccolo Edoardo è infatti nato il 16 giugno, ma la coppia ha preferito aspettare qualche giorno prima di comunicarlo ufficialmente alla schiera di fan che li sostiene.

I due amatissimi attori sono diventati genitori: il dolce post sui social

Sotto uno scatto che ritrae il braccino del bimbo col braccialetto dell’ospedale, la neomamma ed il neopapà hanno scritto: “Ebbene sì, è nato! Il 16 giugno è arrivato il nostro bambino e ormai lo sapete, non siamo tra i più celeri a condividere sui social il nostro privato. È impossibile descrivere con una foto il turbinio di emozioni che stiamo vivendo in questi giorni e l’ondata di amore così puro da cui siamo stati travolti.

Comprensibilmente al settimo cielo per l’arrivo del loro Edoardo, le due star della tv hanno sottolineato: “Non abbiamo mai visto o fatto uno spettacolo più bello di lui, benvenuto nostro piccolo Edoardo.”

Auguri di cuore a questa splendida famiglia!