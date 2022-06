Lei è Adelaide ed è la sorella di Stefano De Martino: sapete che lavoro fa?

La sorella di Stefano De Martino si chiama Adelaide ed è davvero splendida quanto lui: sapete che lavoro fa? Il conduttore svela ogni cosa.

Stefano De Martino è il personaggio rivelatore di questi ultimi anni. Detto addio alla danza per un motivo ben preciso, l’ex ballerino di Amici si è catapultato nel mondo della conduzione e ne è uscito subito vittorioso.

Al timone di Stasera tutto è possibile, Made in Sud, daytime di Amici e molti altri ancora, Stefano De Martino sarà il volto dell’estate italiana, insieme ad Andrea Delogu, ma anche protagonista indiscusso di un film che ha registrato ottimi incassi. Insomma, chi più ne ha, più ne metta! Appassionato di danza sin da bambino, l’ex ballerino di Amici è fortemente legato alla sua famiglia. Recentemente, vi abbiamo parlato dei suoi genitori, svelandovi nomi e i loro lavori, ma cosa sappiamo sui suoi fratelli? Forse non tutti lo sanno, ma Stefano non è affatto figlio unico, ma ha ben due fratelli minori: Davide, che ha da poco compiuto 17 anni, ed Adelaide, splendida ventisettenne. Molto spesso, quest’ultima si mostra in compagnia di Stefano, ma siete curiosi di sapere che lavoro fa?

Che lavoro fa Adelaide, la sorella di Stefano De Martino

Nel corso della sua intervista a Il Corriere della Sera, Stefano De Martino si è raccontato a 360 gradi. Non solo ha confermato il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, deludendo le aspettative dei loro ammiratori, ma ha anche parlato della sua famiglia e dei suoi fratelli. “Davide, come tutti i diciottenni, non sa cosa fare nella vita”, ha detto, parlando anche di sua sorella Adelaide. A proposito di lei, sapete che lavoro fa?

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che Adelaide De Martino lavori insieme a suo fratello. “Si occupa della logistica, è la mia problem solver”, ha detto Stefano a Il corriere della sera. Il loro, quindi, è un legame che va al di là di quello di sangue e che raggiunge anche livelli lavorativi. Eccoli insieme in uno scatto di qualche tempo fa.

Un abbraccio che vale molto più di mille parole, non trovate?