Alfonso Signorini cambia tutto, i fan del Gf Vip sono ancora increduli: “Mi prenderanno per matto ma…”

Alfonso Signorini, questa volta al GF Vip cambia tutto, fan increduli: “Mi prenderanno per matto ma..”, le parole del conduttore

E’ in terra greca che l’amatissimo conduttore ha trascorso alcune delle sue vacanze estive. Sotto il magnifico sole e davanti il mare cristallino dell’isola greca, davanti ai paesaggi magnificamente suggestivi che Alfonso Signorini si è goduto il pieno relax prima di ripartire con la nuova edizione prossima ad andare in onda del GF Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si prepara ad essere ricca di novità e colpi di scena, di questo possiamo essere ben sicuri. Alfonso Signorini si sta dedicando alla nuova edizione del reality show, ma non solo. Nell’ultimo editoriale pubblicato dal giornalista e conduttore televisivo, alcune parole hanno lasciato tutti di stucco: “Mi prenderanno per matto ma..“, ecco cosa ha detto il conduttore.

Alfonso Signorini spiazza tutti: al prossimo GF Vip cambia tutto, cosa vuole fare il conduttore

Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip si prepara forse a portare sul piccolo schermo tante incredibili novità? Nelle ultime settimane sono state diverse le voci e le indiscrezioni che avrebbero anticipato chi, Alfonso Signorini, avrebbe chiamato a rassegna per la nuova edizione del GF Vip. Si è parlato di Antonino Spinalbese, che però non si è detto completamente convinto di voler intraprendere questo percorso. Si è parlato anche della possibile partecipazione della figlia di un noto personaggio televisivo, tuttavia si tratterebbe di un’indiscrezione, almeno per il momento. Alcune parole del conduttore però, avrebbero fatto pensare che intorno al reality più seguito di sempre ci sia forse aria di novità?

Ed è nell’ultimo editoriale che il conduttore ha stupito tutti: “Da oggi voglio vivere in allerta e magari aprire le braccia sotto la pioggia in pieno centro. Mi prenderanno per matto ma mi sentirò vivo. Alla fine, questo conta.”, ha detto il conduttore. Che questo si rifletta anche sulla conduzione del seguitissimo reality? Scopriremo quali novità il conduttore ha in serbo per noi!