Incontrati per puro caso, ma stanno ancora insieme Ariela e Biniyam dopo 90 giorni per innamorarsi?

Ariela e Biniyam si sono incontrati per puro caso, ma adesso stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi? Colpo di scena clamoroso!

Chi è che non ha mai seguito 90 giorni per innamorarsi? Vero e proprio docu-reality delle coppie, il programma di Real Time dimostra chiaramente quanto l’amore sia più forte di ogni cosa. Che sia una distanza lunga migliaia di chilometri, differenza culturale o anche contrasti familiari, quando c’è l’amore, si riesce a superare qualsiasi tipo di impedimento. Siete d’accordo?

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso delle diverse edizioni di 90 giorni per innamorarsi, il suo pubblico si è maggiormente affezionato a quella di Ariela Biniyam. I due, come ricorderete, si erano incontrati per puro caso in Etiopia e da subito si sono innamorati. Curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi? Sono ancora una coppia come Ed e Liz oppure no?

La storia di Ariela e Biniyam a 90 giorni per innamorarsi?

Così come quella di Stephanie e Ryan, anche la storia di Ariela e Binijam ha lasciato col fiato sospeso tutto il pubblico di 90 giorni per innamorarsi. Come dicevamo, infatti, i due si sono conosciuti per puro caso in Etiopia. Ecco com’è andata.

Voi ci credete al destino? Appena leggerete questa storia, cambierete decisamente idea al riguardo. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Ariela e Binijam si siano conosciuti in Etiopia, paese d’origine di lui. È proprio qui che la giovanissima Danielle aveva scelto di andare dopo la separazione dal suo primo marito. Appena visto il giovane etiope, però, se n’è perdutamente innamorata tanto da voler immediatamente conoscerlo e mettere su famiglia con lui. Inizialmente le cose tra di loro non sono andate bene, ma oggi cosa sappiamo sul loro conto.

Che fine hanno fatto oggi?

Tutti gli ammiratori di Ariela e Binijam sanno perfettamente che la loro storia non è partita nei migliori dei modi, ma anche oggi è così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Dopo un furioso litigio, dopo il quale Ariela è tornata nel suo paese, sembrerebbe che la giovane abbia capito il suo reale sentimento per il suo compagno e sia ritornato da lui. Ad oggi, come ci dimostrano le foto e i video sui social, sembrerebbero essere davvero felici insieme al loro piccolo.

Vi piacciono insieme?