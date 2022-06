Attimi di terrore per l’ex volto di Canale 5: tutti in apprensione per l’accaduto

Attimi di terrore per l’ex amatissimo volto di Canale 5: tutti in apprensione che per quello che le è successo, racconto da brividi.

Un racconto da brividi, quello a cui si è lasciato andare nelle scorse ore l’ex amatissimo volto di Canale 5 sul suo canale Instagram. Attivissima sul famoso social network, la star del web non ha potuto fare a meno di raccontare il terribile episodio di cui è stata protagonista, seppure indirettamente, qualche ora prima.

“Eccomi qui, vi avevo detto che vi avrei dato qualche dettaglio rispetto a quello che mi è successo”, esordisce così in queste sue ultime IG Stories, raccontato gli attimi di terrore vissuti qualche ora prima. “Sia il mio avvocato che altre persone mi hanno sconsigliato di parlare sui social, ma voi sapete che io faccio fatica. Non voglio spettacolarizzare quello che succede, ma so che le esperienze negative se condivise possono aiutare”, ha continuato. In effetti, quello raccontato dall’ex volto di Canale 5 su Instagram è un episodio davvero terribile. Ed è più che normale che abbia lasciato di stucco la diretta interessata, ma non solo. Scopriamo insieme cos’è successo e di chi parliamo.

L’ex volto di Canale 5 racconta i suoi attimi di terrore: cos’è successo

A distanza di qualche settimana dal racconto dell’ex tentatrice di Temptation Island del tentativo di rapina subito, un altro ex volto di Canale 5 non ha potuto fare a meno di raccontare gli attimi di terrore vissuti. Stiamo parlando di lei: Serena Enardu! Attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e donne ha raccontato il terribile episodio di cui suo figlio è stato protagonista.

“Una persona, di cui non farò il nome, violenta, una persona squallida, un essere spregevole ed invisibile nella vita di mio figlio, si è presentata a casa per picchiarlo”, ha raccontato. Spiegando, quindi, al suo pubblico social cosa era successo qualche ora prima. Inutile dire che l’accaduto, com’è giusto che sia, ha scosso lei, ma anche suo figlio Tommaso. “È stato scosso dal punto di vista psicologico. Anche io sono abbastanza frastornata”, ha continuato a dire.

Auguriamo a Serena di risolvere il più presto la questione!