L’attore parla per la prima volta della sua malattia: un disagio grave per lui

L’attore parla per la prima volta della sua malattia: “Non ricordo i volti delle persone”.

Una notizia che è sta facendo il giro del web e che in poche ore ha avuto grande diffusione. L’attore in un’intervista ha raccontato di soffrire di una malattia che gi impedisce di riconoscere i volti delle persone.

Semberebbe che abbia difficoltà a ricordare nuove persone e a riconoscerle. Questo problema di cui ne ha parlato apertamente lo affligge ancor più perchè non gli è stato formalmente diagnosticato. Il nome della patologia è prosopagnosia nota anche come ‘cecità facciale’. L’attore nel corso della chiacchierata avrebbe espresso dispiacere per il fatto che sia poco creduto dalle persone, tanto da essere definito come vanitoso.

Si è raccontato in una lunga intervista a GQ, in cui ha parlato non solo della sua intenzione di poter lasciare la recitazione ma anche di aspetti più personali spiazzando tutti con una dichiarazione inedita.

Brad Bitt ha parlato del disturbo di cui soffre, la malattia ha il nome di Prosopagnosia e si caratterizza per la completa difficoltà di riconoscere le persone. Infatti chi ne è affetto non riesce a riconoscere i volti o anche a ricordarli. L’attore ha spiegato che gli accade soprattutto durante le feste. Sebbene non gli sia mai stata diagnosticata ufficialmente lui sembra esserne certo, ne è affetto: “Non mi crede mai nessuno quando lo dico ma è la verità. Non ricordo i volti delle persone. La gente pensa che io sia vanitoso ma non è così, soffro di prosopagnosia”, ha confessato nell’intervista.

Pitt ha spiegato che la sua non è assolutamente presunzione ma è reale il fatto di avere una totale difficoltà nel riconoscere i volti , anche di quelli di persone più care : “Posso riconoscere le parti del viso ma non identificare a quale persona appartengono. Non è sempre facile soprattutto per il tipo di lavoro che svolgo”. Una confessione che ha preso tutti alla sprovvista. Come svelato, la prosopagnosia non gli è stata ufficialmente diagnosticata ma l’attore è sicuro di esserne affetto dati i sintomi collegabili esattamente a questo disturbo.

Brad Pitt, vita privata

Brad Pitt ha avuto una relazione con Jennifer Aniston, con la quale è stato sposato 5 anni; successivamente sposa l’attrice Angelina Jolie, nel 2019 è arrivato il divorzio. La coppia ha 6 figli, tre dei quali in seguito ad adozione.

All’inizio del 2022 si è diffusa la notizia, riportata dal tabloid The Sun di una frequentazione dell’attore con una cantante, Lykke Li. Dopo questa voce non si hanno avuto più informazioni al riguardo.