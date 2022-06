Carlo Conti non avrebbe mai voluto questo: purtroppo è successo

Lavori in corso per la prossima edizione di Tale e Quale Show, ma per Carlo Conti c’è una notizia poco piacevole: ecco cosa è successo.

Come ogni estate, quasi tutti i programmi tv che ci hanno tenuto compagnia durante l’anno sono andati in vacanza. Alcuni torneranno a settembre e tra questi ci sarà Tale e Quale Show, grande successo di Rai Uno condotto da Carlo Conti.

I preparativi per la 12esima edizione sono già cominciati e la produzione è al lavoro per mettere in piedi un cast che possa attirare l’attenzione del pubblico. Proprio in tale ottica, negli ultimi anni Carlo Conti cerca anche tra gli ex volti del GF Vip qualche personaggio da reclutare nel gruppo di concorrenti che parteciperanno al suo show.

E’ accaduto nel 2020 con Pago, ex protagonista del GF Vip 4, che prese parte alla decima edizione di Tale e Quale Show vincendo addirittura. L’anno scorso è stata la volta di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, tra gli ex inquilini più amati della quinta stagione del reality targato Mediaset.

In queste ultime settimane si rincorrono le voci sui probabili Vipponi che parteciperanno alla gara su Rai Uno a partire da settembre. In particolare, sono stati fatti i nomi delle sorelle Selassié, di Katia Ricciarelli, Alex Belli e Davide Silvestri. Secondo quanto rivela Pipol Tv, però, due di queste ipotesi sarebbero in realtà delle ‘fake news’.

Carlo Conti al lavoro per Tale e Quale Show ma c’è un imprevisto: cosa è successo

Dato il successo della sesta edizione del GF Vip, non sono pochi coloro che speravano di rivedere nello show del venerdì sera di Rai Uno alcuni dei personaggi che hanno animato la casa di Cinecittà nei mesi scorsi.

Tra i nomi circolati negli ultimi tempi, però, non tutti sarebbero davvero in procinto di avventurarsi nello spettacolo canoro di Carlo Conti. Stando a quanto rivela Pipol Tv, né Alex Belli né Davide Silvestri parteciperanno.

Per quanto riguarda Katia Ricciarelli, invece, l’artista avrebbe smentito le voci che la volevano tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale tramite le pagine del settimanale Mio. “Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”, avrebbe detto il soprano.

Al momento, quindi resterebbe in piedi quindi solo l’ipotesi di Jessica, Lulù e Clarissa Selassié.

A voi quale degli ex Vipponi del GF Vip 6 piacerebbe vedere sul famoso palco di Rai Uno?