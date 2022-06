Chef Cannavacciuolo e sua moglie: arriva la bella notizia, grande felicità

Chef Antonino Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia Primatesta: arriva la bella notizia, grande felicità per la coppia.

Una coppia nel lavoro, oltre che nella vita. Cinzia Primatesta è la moglie del noto chef Antonino Cannavacciuolo, ma anche la sua manager e socia. Genitori di Elisa, nata nel 2007, e Andrea, nato nel 2012, per i due è arrivata una meravigliosa novità.

Una grande gioia per la coppia, che dopo soli due anni di fidanzamento decise di aprire Villa Crespi: lei aveva 23 anni e Antonino 24. Oggi, un nuovo importante traguardo per i due imprenditori, scopriamo tutti i dettagli.

Splendida novità per Chef Cannavacciuolo e la moglie Cinzia: grande gioia

La deliziosa cucina di Antonino Cannavacciuolo sbarca in Toscana! Proprio qualche giorno fa, precisamente il 24 giugno, si sono aperte le porte del Laqua Vineyard, il nuovo resort con ristorante situato in località Casanova delle Spinnette, a Terricciola in provincia di Pisa . Si tratta del quarto locale della catena dello Chef e della moglie Cinzia Primatesta dopo Meta di Sorrento, Ticciano e Lago d’Ortae, e del primo fuori dalla Campania e dal Piemonte.

Un vero e proprio angolo di paradiso nel cuore della Toscana. Come si legge su Vanity Fair, il resort, strutturato su due piani, è composto da sei appartamenti, un’area benessere e piscina privata. Il tutto si affaccia sui meravigliosi vigneti che cingono la struttura, elegante e dall’arredamento minimal. Gli appartamenti portano il nome dei personaggi mitologici Cupido, Afrodite, Narciso, Euridice, Dioniso e Penelope. Un luogo magico dove soggiornare e, ovviamente, deliziarsi con una vasta proposta gastronomica.

La cucina del Ristorante Cannavacciuolo Vineyard è affidata all‘Executive Chef Marco Suriano e offre due scelte di menù: 100 euro per il percorso ‘Origini’ e 120 per “Sorella Terra”. Disponibile anche una postazione “Privè”, con un tavolo in zona riservate, per le occasioni speciali.

“Non ci sembra vero di poter portare anche in Toscana il nostro amore per l’accoglienza e a cucina, in un luogo così unico”, ha dichiarato la coppia. Alla quale vanno le nostre congratulazioni per questo ennesimo traguardo raggiunto.