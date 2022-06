A Vite al limite è dimagrito solo 60 kg, ma oggi Travis è davvero irriconoscibile: guardate com’è diventato, è davvero pazzesco!

Il percorso di Travis all’interno della clinica di Houston non è stato uno dei più soddisfacenti. Seppure il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan a Vite al Limite sia dimagrito più di 60 kg durante il programma di dimagrimento, la sua trasformazione non può essere assolutamente messa alla pari di quella di Samantha Mason, che ancora oggi appare decisamente diversa.

Era esattamente l’ottava stagione di Vite al Limite quando Travis Henry si è presentato nello studio del dottor Nowzaradan con un peso di ben 280 kg. Fortemente intenzionato a iniziare una nuova vita e a compiere il grande passo con la sua compagna, il giovane paziente del medico chirurgo ha raccontato di avere iniziato ad avere questo attaccamento al cibo da bimbo. Vittima della sindrome dell’abbandono, il giovane Henry ha trovato nel cibo spazzatura il suo migliore conforto, ma molto presto ha dovuto fare i conti con l’obesità. Ed è per questo, quindi, che ha scelto di rivolgersi al chirurgo iraniano. Com’è diventato oggi?

Com’è oggi Travis Henry dopo Vite al Limite? Guardatelo: lascia tutti di stucco

Così come Leneath Reed, anche Travis Henry non è dimagrito tantissimo a Vite al Limite. Sia chiaro: il suo percorso non può essere assolutamente definito fallimentare! Solo che, a differenza di tantissimi altri pazienti, il trentunenne del Texas è dimagrito 57 kg, passando da un massimo di 280 kg ad un minimo di 223 kg. Cos’è successo, però, quando è ritornato a casa? Travis ha continuato a mangiare sano oppure ha continuato a svolgere la vita di sempre?

Abbiamo rintracciato Travis Henry su Instagram ed abbiamo constatato che ha continuato a dimagrire anche una volta terminato il suo percorso a Vite al Limite. Non sappiamo quanto con esattezza, ma il suo fisico appare decisamente diverso alla sua prima apparizione televisiva. Guardate coi vostri stessi occhi:

La sua trasformazione ha lasciato anche voi di stucco, vero? Come darvi torto! Ad oggi, Travis può dire di essere riuscito a ritornare in forma. Complimenti!