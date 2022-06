“Era già molto malato”: la drammatica confessione di Orietta Berti

La confessione di Orietta Berti a DiPiù Tv su un episodio molto toccante della sua vita: non tutti immaginerebbero cosa le è successo.

Personaggio amatissimo da giovani e meno giovani, Orietta Berti è sempre molto richiesta in tv. Grazie ai suoi ultimi successi musicali in collaborazione con altri artisti molto popolari tra le nuove generazioni, anche la celebre cantante originaria di Cavriago ha ampliato di molto il suo pubblico che ora infatti comprende persone di tutte le età.

Ieri sera 25 giugno, Orietta era tra gli ospiti della trasmissione Una voce per Padre Pio, andata in onda su Rai Uno e condotta da Mara Venier. La bravissima conduttrice di Domenica In ha infatti accolto tanti nomi di spicco della musica italiana come Al Bano Carrisi, Riccardo Cocciante, Shel Shapiro, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Matteo Bocelli che si sono esibiti con le loro canzoni.

Un appuntamento importante per la rete e anche per la Berti che è sempre stata molto devota al Santo di Pietralcina. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, la Berti ha raccontato un episodio vissuto in passato che riguarda proprio Padre Pio. Vediamo cosa accadde.

Orietta Berti spiazza tutti: la triste confessione che nessuno si aspettava

Alla nota rivista, la cantante di Mille ha rivelato di aver provato in passato ad incontrare Padre Pio e di non esserci riuscita: “Era già molto malato e non accoglieva più i fedeli, ma dopo aver pregato nella sua chiesa mi sentii meglio”.

Per lei Pietralcina ha sempre rappresentato un luogo molto speciale, in cui potersi sentire protetta e trovare tanta pace. Non stupisce quindi che il programma condotto da Mara Venier, nel quale si cerca anche di dare un contributo per fare beneficenza, sia per lei un appuntamento imperdibile, un palco capace di farla sentire come a casa.

La serata in onda ieri su Rai Uno è stata un momento di grande emozione, sia per il pubblico che per gli artisti che vi hanno preso parte. Mara Venier è stata come sempre all’altezza del ruolo affidatole e continua a dimostrarsi una vera regina della tv, siete d’accordo?