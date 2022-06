Gerry Scotti, colpo di scena: la confessione su Maria De Filippi lascia tutti increduli

Da anni li vediamo insieme a Tu si que vales, ma qual è il rapporto tra Gerry Scotti e Maria De Filippi? Le parole del conduttore.

Due professionisti di alto livello che da decenni hanno contribuito in maniera instancabile al successo di Mediaset: Gerry Scotti e Maria De Filippi sono tra i conduttori tv più amati di sempre e non è un caso che riescano a formare un ottimo team quando sono insieme sul piccolo schermo.

Il programma a cui lavorano da diversi anni gomito a gomito è il celebre Tu si que vales, talent show del sabato sera di Canale 5 campione di ascolti. Con loro, nel ruolo di giudici, anche Rudy Zerbi e Teo Mammuccari oltre a Sabrina Ferilli nelle vesti di giudice popolare.

Il pubblico che segue la trasmissione si è accorto ormai da tempo dell’armonia e del bel clima che esiste tra Gerry e Maria. Entrambi cresciuti a Pavia, i due volti Mediaset hanno indubbiamente una grande sintonia e non è strano che continuino a lavorare fianco a fianco molto volentieri.

Ma qual è il loro rapporto lontano dalle telecamere? Ne ha parlato proprio Scotti in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Gerry Scotti, la verità su Maria De Filippi: l’avreste mai detto?

Alla nota testata, l’amato presentatore ha raccontato: “Uscivo dalla grande epopea de ‘La Corrida’ che era andata alla Rai. La Rete ha proposto a me e Maria un programma a metà tra un people e talent show. Allora andava forte ‘America’s Got Talent'”. La puntata numero “zero” fu girata a teatro a Milano e fu un tale successo che si decise di trasmetterla in tv.

Sulla bionda collega, “zio Gerry” ha poi rivelato: “Abbiamo una stima reciproca e una frequentazione speciale. Lei è di poche parole, non si lascia molto andare a espressioni stima e affetto, ci scambiamo due messaggi all’anno, ma ci vogliamo davvero bene”.

Dichiarazioni che sanno di sincerità quelle di Gerry Scotti. “Queen Mary”, del resto, è apprezzata da molti altri colleghi: risale a poche settimane fa, ad esempio, l’intervista di Leggo a Lorella Cuccarini, in cui la coach di Amici ha speso bellissime parole per lei.

Noi adoriamo vedere Gerry e Maria insieme in tv e voi?