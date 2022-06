Paolo Bonolis, brutta notizia per lui: arriva l’annuncio ufficiale attraverso i social; cosa è successo.

Lui non ha bisogno di presentazioni: Paolo Bonolis è uno dei volti più amati della nostra televisione. Ogni giorno tiene compagnia al pubblico con Avanti un altro, nella fascia preserale di Canale 5. Ma è proprio dal mondo del divertentissimo quiz che è arrivata una brutta notizia.

Un annuncio che ha gelato i fan e che riguarda proprio una delle protagoniste della trasmissione di Canale 5. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi; scopriamo i dettagli.

Brutta notizia per Paolo Bonolis: “La mia esperienza finisce qui”, l’annuncio ufficiale

“Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare… La mia bellissima esperienza con Avanti un altro finisce qui, nella più completa serenità”. È con queste parole che Sara Croce annuncia la fine della sua esperienza nella trasmissione di Paolo Bonolis. La showgirl, che nel programma aveva il ruolo della ‘Bonas’, ha deciso di dedicarsi a nuove esperienze, come ha dichiarato nel post condiviso su Instagram.

Un post che è stato letteralmente invaso dai commenti di fan, amici e colleghi, che hanno augurato tanta fortuna alla ormai ex Bonas per i suoi nuovi impegni. Tra i tanti commenti al post non mancano quelli di Sonia Bruganelli, di Claudia Ruggeri ( Miss Claudia) e Laura Cremaschi ( Regina del Web). Nel messaggio condiviso sui social, la Croce ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che fanno parte della trasmissione: “Vi verrò a trovare presto, siete e sarete sempre nel mio cuore”.

Prima di diventare ‘Bonas’ ad Avanti un altro, la modella originaria di Garlasco si è classificata quarta a Miss Italia 2017 ed ha raggiunto la grande popolarità grazie al ruolo di Madre Natura in un altro famoso programma di Bonolis, Ciao Darwin. La Croce ha partecipato all’ottava edizione dello show, nel 2019. Da lì, l’inizio di una brillante carriera per lei, che, con ogni probabilità, presto vedremo impegnata in nuovi progetti.

Non ci resta che unirci a tutti e mandare un grossi in bocca al lupo alla splendida Sara!