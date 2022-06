Per Paolo Bonolis è arrivata una notizia che lo avrà lasciato sicuramente senza parole: riguarda suo figlio.

Tra i più noti presentatori c’è Paolo Bonolis che da quando ha esordito in televisione negli anni ottanta non si è più fermato e la sua carriera ha spiccato praticamente il volo. Dopo l’inizio in programmi per bambini è passato a condurre trasmissioni di genere diverso.

Negli ultimi anni è alla conduzione di Avanti un altro, il format che ci accompagna nel pomeriggio in alternanza a Caduta Libera di Gerry Scotti.

Bonolis è padre di cinque figli, dalla psicologa statunitense Diana Zoeller con cui è stato sposato dal 1983 al 1988 ha avuto Stefano e Martina. Dal 2002 è sposato con Sonia Bruganelli e insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Da qualche mese è arrivata per il conduttore una bellissima notizia che riguarda proprio sui figlio: vediamo insieme di cosa si tratta.

Paolo Bonolis, la notizia che lo ha lasciato senza parole: riguarda suo figlio Stefano

Paolo Bonolis è sposato dal 2002 con Sonia Bruganelli e insieme hanno avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele. In molti sapranno che il conduttore aveva già un matrimonio alle spalle. Infatti dal 1983 al 1988 è stato sposato con la psicologa statunitense Diana Zoeller, con la quale ha avuto due figli, Stefano e Martina.

Da qualche mese per Bonolis è arrivata una notizia che lo ha reso doppiamente felice, e non dovrebbe poi mancare molto all’annuncio che questa notizia dovrebbe poi portare. Ebbene, il conduttore sta per diventare nonno per la seconda volta. E’ stata sua nuora, Candice Hansen ad annunciarlo sul suo profilo social, in cui è fotografata insieme a Stefano Bonolis: “Arriva baby Bonolis”.

Anche Stefano dopo qualche giorno ha pubblicato una foto insieme alla sua compagna mentre le tocca il pancione: uno scatto molto bello. Inoltre in basso all’immagine, il figlio del conduttore ha aggiunto un faccino di un bambino con un cuore blu, sembrerebbe quindi che sia in arrivo un maschietto. Non sappiamo quanto tempo manchi alla nascita ma sicuramente non moltissimo dato che l’annuncio è arrivato a maggio. Questo è il secondo nipote per Paolo perchè nel 2020 è diventato nonno con la nascita di Theodore, bimbo nato dalla figlia Martina.