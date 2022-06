“Ultimamente mi preferisco senza trucco”: com’è Teresa Langella completamente al naturale; l’ex tronista si è mostrata così sui social.

È una delle ex troniste di Uomini e Donne più amate in assoluto. Si, perché nella trasmissione di Canale 5, Teresa Langella si è fatta apprezzare per la sua semplicità ed umiltà, conquistando i fan.

Fan che ancora oggi la seguono e la supportano attraverso i social, dove , sempre più spesso, la splendida napoletana ama mostrarsi in versione ‘acqua e sapone’. “Ultimamente mi preferisco senza trucco“, ha scritto l’ex tronista sui social, condividendo uno scatto in cui è completamente al naturale. Curiosi di vederla?

Senza trucco e senza filtri: com’è Teresa Langella al naturale

Un percorso non privo di ostacoli, quello di Teresa Langella a Uomini e Donne. Ma la napoletana ha avuto il tanto desiderato lieto fine e, oggi, è ancora felicemente legata ad Andrea Dal Corso, il corteggiatore scelto proprio nella trasmissione di Canale 5. Sui social, i due si mostrano più affiatati ed innamorati che mai, per la gioia dei tantissimi fan che li seguono ormai da anni. E, sui social, Teresa è non ha alcun problema a mostrarsi senza trucco e senza filtri: l’ex tronista condivide spesso scatti in cui è in ‘versione acqua e sapone’.

Come quello postato proprio qualche ora fa nelle sue stories: nella didascalia, la Langella ha anche chiesto il parere dei suoi followers. Niente ombretti, rossetti o correttore, ecco com’è Teresa al naturale:

Eh si, è proprio il caso di dirlo: la vera bellezza non ha bisogno di alcun trucco. Teresa è incantevole anche senza un filo di make up! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti originali e super interessanti, non ve ne pentirete!

Teresa Langella a Uomini e Donne

Prima di diventare tronista nel 2018, Teresa era già stata a Uomini e Donne quando aveva solo 18 anni, come corteggiatrice di Leonardo Greco nel 2010. L’anno successivo è, invece, tornata a corteggiare Andrea Angelini. Ha partecipato anche a Temptation Island, dove ha svolto il ruolo di tentatrice: nello stesso anno c’era anche Andrea Dal Corso, ma i due si sono innamorati solo successivamente, a Uomini e Donne.