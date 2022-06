Quanto guadagnano a settimana i concorrenti de L’Isola dei Famosi: finalmente rivelato

L’Isola dei famosi sta per giungere al termine, ma quanto guadagnano a settimana i suoi concorrenti? Finalmente è stato rivelato ogni cosa.

La sedicesima edizione de L’Isola dei famosi si accinge a chiudere i battenti: tra poco più di ventiquattro ore, infatti, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata. Cosa dobbiamo aspettarci? Beh, sicuramente di tutto! D’altra parte, come raccontato da Alvin nel corso di una sua intervista a Fanpage, ha raccontato che stanno preparando qualcosa di pazzesco.

È trascorso poco più di un anno dalla vittoria di Awed a L’isola dei famosi, ma a chi tocca quest’anno? In finale sono arrivati Nicolas, Carmen, Mercedesz, Nick e Luca, ma solo uno di loro la spunterà. Chi? Questo è ancora da sapere! Siamo certi, però, che chiunque di loro riuscirà a portare a casa il montepremi sarà più che contento di aver condiviso questa esperienza coi suoi compagni. A distanza di pochissime ore dalla finale, vi poniamo una domanda: siete curiosi di sapere quanto guadagnano i concorrenti a settimana? A svelare ogni cosa, è stata Lory Del Santo a ‘Un giorno da pecora’.

Isola dei famosi, quanto guadagnano i concorrenti a settimana?

Ha fatto tanto discutere tantissimo l’uscita di Lory Del Santo da L’Isola dei famosi. Tutti ricordano che – dopo essere stata eliminata dall’adventure reality di Canale 5 – l’ex naufraga ha scelto di prendersi una pausa del suo fidanzato Marco Cucolo per l’atteggiamento adottato sulla spiaggia. Certo, ad oggi, sembrerebbe che le cose si siano risolte tra loro, ma comunque la decisione della Del Santo ha fatto tanto parlare.

A distanza di settimane dalla sua uscita, Lory Del Santo ha svelato a ‘Un giorno da pecora’ quanto guadagnano i concorrenti per una sola settimana. “Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha”, ha svelato l’ex naufraga in diretta radiofonica. Ovviamente, non ha svelato affatto il suo cachet, ma ha chiaramente fatto capire che la sua storia valeva molto di più e che il suo guadagno non era per nulla minimo. “Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”, ha concluso.

