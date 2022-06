Quello che in pochi sanno su Chiara Ferragni: particolare ‘retroscena’, pazzesco

Nonostante la sua vita sia sempre sotto i riflettori, c’è un ‘retroscena’ su Chiara Ferragni che molto probabilmente non conoscete.

Donna in carriera, mamma attenta e premurosa, personaggio seguito e spesso discusso, Chiara Ferragni è davvero una forza della natura. Bella lo è di sicuro, ma senza una personalità forte e determinata non sarebbe arrivata dov’è. Tutti conosciamo le sue grandi qualità, ma c’è un ‘retroscena’ che la riguarda e che pochi sanno.

Il merito di un successo, si sa, non è mai frutto dell’impegno di una sola persona. E se la bionda imprenditrice digitale è riuscita a costruire un vero impero è anche grazie alla sua capacità di circondarsi di persone positive che negli anni l’hanno resa invincibile.

Oltre alla sua famiglia d’origine e a quella che ha formato con suo marito Fedez, ci sono altre persone che le sono vicine e la aiutano in momenti importanti della sua professione. Si tratta di due presenze fondamentali per Chiara, tanto da definirsi i suoi “angeli” e a volte compaiono anche sui social insieme a lei. Chiara Ferragni e Fedez, splendida notizia: non vediamo l’ora!

Chiara Ferragni, il ‘retroscena’ che non vi aspettavate: ecco chi sono i suoi “angeli”

Come si può facilmente immaginare con tutti gli impegni che ha, la Ferragni ha delle assistenti personali che la aiutano a gestire al meglio la sua carriera. Una è Barbara Di Poggio, che molti hanno conosciuto guardando il docufilm sulla vita dell’influencer. E’ lei ad accompagnare Chiara nei suoi viaggi e a sistemare i suoi abiti per i vari eventi.

In questa foto le vediamo insieme in occasione del compleanno di Chiara: “Auguri alla mia fonte d’ispirazione, alla mia sfida quotidiana e alla donna che rende ogni giorno unico. Ti voglio bene”, si legge sul profilo Instagram di Barbara. Appassionata di animali, la Di Poggio ha anche aperto un account per il suo cane.

L’altra assistente è Maria Sheila Miani, che è anche Talent and Communication Specialist per il blog The Blonde Salad. Appassionata di libri e di pop coreano, è nata in Irlanda, ha studiato allo Ied Moda e poi è andata a vivere a Milano.

Qui vediamo i due “angeli” di Chiara Ferragni in una foto che le ritrae insieme in ascensore lo scorso maggio mentre portano i vestiti di Versace che Chiara avrebbe indossato al Met Gala di quest’anno.

Voi conoscevate questo dettaglio sulla celebre influencer cremonese?