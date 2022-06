Lunedì 27 Giugno andrà in onda la finale de L’Isola dei famosi, scopriamo insieme le sue anticipazioni: accadrà davvero di tutto stasera.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: proprio oggi 27 Giugno andrà in onda l’ultima puntata de L’isola dei famosi. Chi tra Maria Laura, Nicolas, Luca, Carmen, Nick e Mercedesz avrà la meglio? Staremo a vedere! Nel frattempo, sappiate che le anticipazioni ci dicono che accadrà davvero di tutto.

A distanza di più di 3 mesi dall’inizio di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi è pronta a condurre la sua ultima puntata di quest’anno. Siete pronti a scoprire il suo look? L’outfit sfoggiato in uno degli ultimi appuntamenti ha incantato tutti, ma siamo certi che quello che ha in serbo per la puntata di stasera non sarà affatto da meno. In attesa di ammirarla in tutta la sua bellezza, sono tantissime le persone che si chiedono cosa accadrà stasera. Dopo 3 lunghi mesi, verrà eletto il vincitore, ma cosa accadrà? Seppure siano minime, scopriamo insieme le ultime anticipazioni.

L’Isola dei famosi del 27 Giugno, le anticipazioni della finale: cosa accadrà

Per la venticinquesima settimana consecutiva, Ilary Blasi sarà nuovamente al timone di una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Questo di oggi 27 Giugno, però, sarà un appuntamento totalmente imperdibile perché, come dicevamo, sarà l’ultimo di questa edizione. Tra qualche ora, quindi, scopriremo chi sarà il vincitore: voi avete già in mente un vostro preferito? Tutti coloro che sono riusciti ad accaparrarsi la finale hanno le carte in regola per vincere il gruzzoletto messo in palio, ma solo uno di loro avrà questo privilegio. Nel frattempo, scopriamo insieme tutte le sue anticipazioni.

Come tutti gli appuntamenti scorsi, anche di questo abbiamo pochissime informazioni. Da quanto si apprende dalle parole di Alvin nel corso di una sua intervista a Fanpage, sembrerebbe che accadrà davvero di tutto. “Abbiamo preparato una cosa pazzesca”, ha detto. In effetti, sarà proprio così! Direttamente dall’Honduras, i naufraghi rimasti in gioco rivivranno i momenti più belli della loro avventura. E, nel corso della puntata, affronteranno una serie di televoti. Fino poi ad arrivare a quello finale, che rivelerà il nome del vincitore. Insomma, siamo certi che le emozioni non mancheranno nemmeno in questa puntata.

Chi vincerà secondo voi?