Antonella Clerici, la notizia che fa impazzire il pubblico: è successo davvero

Da giorni non si parla d’altro: la notizia riguarda Antonella Clerici che ha sorpreso tutti con un colpo di scena davvero inatteso.

Tempo di vacanze per i Vip della tv, ma anche di incontri insoliti. L’amatissima Antonella Clerici ha salutato il pubblico di E’ sempre mezzogiorno dandogli appuntamento a settembre, sempre su Rai Uno, e intanto si gode l’estate in una località italiana molto “in”. Nessuno però si sarebbe aspettato ciò che è accaduto.

Come hanno mostrato alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, la bionda conduttrice è apparsa in compagnia di una collega che lavora a Mediaset. Stiamo parlando di Silvia Toffanin, da anni regina indiscussa di Verissimo e per la quale pare ci siano grandi novità all’orizzonte.

Le due sono state immortalate mentre erano a Portofino. Vederle insieme è una circostanza piuttosto rara, dal momento che l’una è impegnata in Rai e l’altra a Mediaset, perciò il web si è scatenato in una serie di ipotesi e congetture sulla possibilità di un progetto lavorativo che riguardasse entrambe.

A parlarne è stato anche Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica su Nuovo Tv.

Antonella Clerici e Silvia Toffanin insieme in tv? La notizia scatena i fan

Sull’incontro tra le due conduttrici Cecchi Paone ha espresso parole molto positive sottolineando che è bello che esista un’amicizia vera tra donne dello spettacolo. “Se lavoreranno insieme lo sapremo presto”, ha scritto il giornalista rispondendo alla lettera di una signora di Catanzaro.

Un’eventuale collaborazione tra la Clerici e la Toffanin sarebbe una bella notizia per moltissimi e anche per Alessandro Cecchi Paone che ha dichiarato: “Non è facile l’amicizia vera tra donne della televisione, loro sono entrambe bravissime conduttrici che il pubblico ama”.

Sebbene sia alquanto difficile che accada davvero essendo entrambe volti di punta di due aziende concorrenti, non si può negare che vederle insieme in tv sarebbe magnifico! C’è da dire comunque che le due donne potrebbero essersi incontrate a Portofino esclusivamente per amicizia: pare infatti che Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici, abbia una villa proprio nella famosa località ligure dove la Toffanin sta trascorrendo le vacanze.

Voi come vedreste Antonella e Silvia insieme in un nuovo progetto televisivo?