Beautiful dice addio all’amata protagonista: morirà in un incidente, anticipazione shock; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Nuovo dramma nella seguitissima soap opera americana Beautiful. Nelle puntate italiane, è da poco andata in onda la scomparsa di Vinny Walker, morto in un incidente stradale. Ebbene, un’altra protagonista dirà addio alla soap molto presto!

Nelle puntate attualmente in onda in America, infatti, i telespettatori hanno assistito alla morte di un altro personaggio chiave dello show, che lascerà le scene a causa di un incidente. Un episodio drammatico, che però avverrà sotto gli occhi soddisfatti di qualcuno… Scopriamo i dettagli di questa scoppiettante anticipazione!

Beautiful, addio ad una protagonista della soap: morirà in un incidente stradale

Le anticipazioni americane avevano preparato il pubblico ad una morte sconvolgente. E, stavolta, si tratta di una morte reale, non come quella di Finn: il medico, infatti, si è salvato miracolosamente, curato di nascosto dalla madre adottiva Finn. Chi perderà la vita in un tragico incidente d’auto?

Proprio lei, la dolce Li. La donna, dopo aver avuto uno scontro fisico con Sheila, riuscirà a fuggire, dopo aver tentato più volte di chiamare i soccorsi. Fuggirà in auto, ma le condizioni climatiche avverse le faranno perdere il controllo della vettura: l’auto di Li cadrà in acqua da un pontile e la donna perderà la vita. A vedere tutta la scena è stata proprio Sheila che, aiutata per l’ennesima volta da Mike, avrà un’auto per seguirla. Li morirà sotto gli occhi soddisfatti di Sheila! Ma cosa accadrà adesso a Finn?

Come sappiamo, il medico era stato portato in una struttura segreta proprio da Li, che se ne è preso cura, salvandogli la vita. Ora, soltanto Sheila sa la verità sul ragazzo: sarà in grado di prendersi cura di lui? E, soprattutto, come la verità verrà fuori? Con Sheila, si sa, le sorpresa sono sempre dietro l’angolo.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per tutte le novità. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire tutte le anticipazioni americane, continuate a seguirci