Elettra Lamborghini, nell’inquadratura finisce una sua fan: il gesto non passa inosservato

Elettra Lamborghini, nell’inquadratura finisce una sua fan: il gesto della giovane ragazza non passa affatto inosservato.

È proprio lei la voce di questa estate italiana! Insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, Elettra Lamborghini è la voce protagonista di ‘Caramello’, il suo nuovo singolo che si è dimostrato subito un tormentone pazzesco!

La chiave del successo di Elettra Lamborghini è proprio questa: la spontaneità! In diverse occasioni, infatti, la giovanissima ed amata cantante ha dimostrato quanto adori mostrarsi ai suoi sostenitori per quella che è. E, diciamoci la verità, i risultati riscontrati fino ad ora sono davvero impressionanti. Elettra vanta di un numero di fan davvero spropositato. E, sia chiaro, non solo in Italia, ma anche all’estero. Insomma, la bella Lamborghini è una vera diva! A proposito di fan, avete visto cosa ha fatto uno di loro in un video postato dalla pagina Instagram Biccy? In questo brevissimo filmato, si vede la cantante divertirsi, ma nell’inquadratura è finita anche una sua fan. E, vi assicuriamo, il suo gesto non è assolutamente passato inosservato.

Elettra Lamborghini, il gesto di una sua fan non passa inosservato: cos’è successo

Sin dai tempi di Riccanza, dai quali lei non è mai cambiata, Elettra Lamborghini ha conquistato tutti con la sua simpatia. La sua musica cattura l’attenzione di tutti, ma la sua energia e spontaneità non passano affatto inosservate. Non lo è stato nemmeno quando, come mostrato in un video condiviso sulla pagina Biccy, la cantante si è lasciata ad un momento di euforia in auto.

Non sappiamo cosa stesse facendo, ma possiamo affermarvi che – per ‘ammazzare’ un po’ di tempo – Elettra Lamborghini ha leggermente twerkato in auto. Un passo che lei è solita fare e che cattura tutti. Stavolta a catturare l’attenzione, però, è stata la sua fan finita inconsapevolmente nell’inquadratura del video. Il motivo? La risposta è semplicissima: la giovane donna in questione si è lasciata andare ad un gesto che non è assolutamente passato inosservato. Eccolo:

Molto probabilmente, il frame non rende bene l’idea, ma sicuramente il twerk della Lamborghini ha sorprese anche lei. Inutile dirvi che il video in questione ha suscitato l’ilare reazione da parte di tutto il popolo web.