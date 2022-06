Ex GF Vip ha cambiato lavoro: una storia veramente pazzesca

Ex protagonista di una delle edizioni più seguite del GF Vip decide di cambiare lavoro: guardate cosa fa adesso, incredibile!

Ha fatto parte di uno dei cast più riusciti da quando lo storico reality targato Mediaset ha virato su personaggi già noti dando inizio all’era del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella casa più spiata d’Italia regalò parecchie emozioni al pubblico che la portò addirittura in finale.

Stiamo parlando della bellissima Aida Yespica, soubrette venezuelana famosa in Italia dall’inizio degli anni Duemila. Nel 2017 partecipò alla seconda edizione del GF Vip, allora condotto da Ilary Blasi per la seconda volta al timone del programma e con Alfonso Signorini come opinionista.

Era l’edizione di Cristiano Malgioglio, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Daniele Bossari (vincitore in finale), Giulia De Lellis tra gli altri. Nel momento del suo ingresso nella famosa casa di Cinecittà tutti conoscevamo la Yespica come showgirl e modella di fama internazionale. Durante i mesi vissuti nella casa emersero anche i drammi che hanno caratterizzato la sua vita e il pubblico si affezionò moltissimo a lei. Dopo l’esperienza al GF Vip nessuno si sarebbe mai aspettato che la sua carriera avrebbe avuto una svolta clamorosa. Indovinate cosa fa adesso!

Drastico cambiamento per l’ex volto del GF Vip: ora ha un nuovo lavoro

Come annunciato dalla stessa Aida tramite la sua pagina ufficiale, è appena uscita la sua canzone, un reggaeton in lingua spagnola: proprio così, la bella ex gieffina è diventata una cantante! Il brano di intitola Bugatti, è scritto da Fridah, prodotto da Max Calo e distribuito da ADA Music Italy.

Melodie dal sapore latino che raccontano della voglia di godersi la notte di Miami sfrecciando in libertà con la propria auto per le larghe strade della città più famosa della Florida. I due protagonisti della canzone scopriranno poi di essere attratti a vicenda e che tra loro c’è più di un’amicizia.

Un sogno che si realizza per la bella sudamericana che proprio a metà del mese di luglio compirà 40 anni. La passione per il canto ha sempre fatto parte di lei, racconta Aida, ed ora con lo studio e la giusta fiducia in sé stessa è riuscita finalmente a conseguire l’obiettivo.

Pioggia di like e complimenti per questo spezzone del video di Bugatti, sul profilo Instagram della showgirl: vi consigliamo di ascoltarla, è davvero bella!