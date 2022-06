Ex volto di Uomini e Donne mostra il fisico con le smagliature: il messaggio body positive

L’ex amatissimo di Uomini e donne ha mostrato sui social il fisico con le smagliature: il messaggio di body positive conquista tutti.

I social network ormai sono diventati un’ottima piattaforma su cui condividere ogni cosa che ci capita. C’è chi si lascia andare a dei veri e proprio sfoghi – come ha recentemente fatto Anna Foglietta – o chi non perde occasione di mostrarsi ai suoi sostenitori in tutta la sua semplicità.

In diverse occasioni, vi abbiamo parlato di Vip che amano condividere foto di loro completamente al naturale. Recentemente, vi abbiamo parlato proprio di Melissa Satta, ricordate? C’è chi, però, ha scelto di fare un piccolo passo avanti e di mostrare il proprio fisico con le smagliature e non solo. È questo quello che ha fatto l’ex amatissimo volto di Uomini e donne, conquistando tutti. Con una serie di scatti che la ritraggono in riva al mare, l’ex corteggiatrice ha lanciato un vero e proprio messaggio body positive, incoraggiando tutte le donne a piacersi per quelle che sono e a non giudicare il libro dalla copertina.

L’ex di Uomini e donne mostra il fisico con le smagliature: il messaggio di body positive conquista

“Non giudicate il libro dalla copertina”, è proprio con queste esatte parole che l’ex volto di Uomini e donne lancia un messaggio di body positive sui social. Con una serie di scatti che la ritraggono in costume, la giovane ragazza ha fatto chiaramente capire al suo pubblico quanto una piccolezza possa cambiare una foto. A partire dalla luce fino alla posa, sono davvero diversi i dettagli che rendono ‘perfetta’ uno scatto social. È proprio questo quello che l’ex corteggiatrice – tra scatti a favore di luce e non – ha voluto dimostrare ai suoi sostenitori. Stiamo parlando di lei: Chiara Rabbi, ex corteggiatrice ed attuale fidanzata di Davide Donadei.

“Sentitevi sempre liberi di essere voi stessi e amate anche i vostri difetti”, ha scritto Chiara a corredo di questi scatti al mare. Infine, anche un breve cenno alle sue smagliature, che in inverno le ricordano il mare. “Così l’estate sembra più vicina”, ha concluso.

Brava Chiara, sono questi i messaggi che bisogna leggere di più sui social. Siete d’accordo?