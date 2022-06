Gf Vip, ex concorrente si mostra senza trucco e senza filtri: la sua bellezza al naturale vi lascerà senza parole.

È stata una delle concorrenti più amate della storia del GF Vip. Nella casa più spiata della tv si è fatta conoscere a 360 gradi, mostrando ogni lato di sé, comprese le sue fragilità. E, ovviamente, le telecamere attive 24 ore su 24 hanno mostrato la ‘vippona’ completamente al naturale.

Nessuno problema per lei, che, anche sui social, non ha timore di rinunciare a trucco, filtri e luci. Sul suo canale Instagram, l’ex concorrente del reality show di Signorini si mostra spesso in versione ‘acqua e sapone’. Curiosi di vederla? Resterete incantati dalla sua bellezza.

L’ex concorrente del GF Vip si mostra completamente al naturale: com’è senza trucco

Sempre più spesso, sui social, i personaggi più amati dal pubblico si mostrano al naturale. Niente riflettori e niente filtri: grazie ad Instagram, i fan riescono a vedere parte della quotidianità dei loro beniamini. E chi non ha alcun problema a mostrarsi al naturale è lei, la splendida Rosalinda Cannavò, che su Instagram può contare su ben 623 mila followers!

L’attrice è entrata nel cuore dei fan grazie alla partecipazione al GF Vip 5, dove è arrivata ad un passo dalla finale e ha conosciuto anche il suo grande amore. La storia con Andrea Zenga procede a gonfie vele, per la gioia dei tantissimi sostenitori dei ‘Zengavò’. Sui social, Rosalinda non rinuncia alla sua semplicità, mostrandosi molto spesso senza trucco, soprattutto nelle stories in cui interagisce con i followers. Curiosi di vedere com’è l’attrice lontana da ombretti, correttori e rossetti? Date un’occhiata:

Si, è proprio il caso di dirlo: la vera bellezza non ha bisogno di trucchi. Rosalinda è semplicemente meravigliosa anche senza un filo di make up. Per lei, dopo l’esperienza al GF Vip, è iniziata l’avventura a Casa Chi: la bella siciliana è alla conduzione della rubrica del noto settimanale di Alfonso Signorini, in cui intervista i protagonisti dei reality più amati del momento. E voi, cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete?