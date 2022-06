Irriconoscibile dopo Vite al Limite! Guardate oggi Erica Wall: non immaginerete mai che sia lei

Oggi Erica Wall dopo Vite al Limite è davvero irriconoscibile: non immaginerete mai che sia lei, la sua trasformazione è davvero pazzesca!

Potremmo risultare ripetitivi, ma Erica Wall è davvero irriconoscibile dopo Vite al Limite! In molti ricorderanno la quarantaquattrenne della California e la sua tragica storia, pertanto saranno davvero tantissimi coloro che vogliono sapere come sta oggi. Noi l’abbiamo rintracciata su Facebook, proprio come abbiamo fatto con Joe, e siamo rimasti a bocca aperta nel vederla completamente diversa.

Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, Erica Wall aveva un peso di 300 kg. A condizionare il suo peso, non è stata la “semplice” abitudine di mangiare – proprio come è accaduto a Thederick – ma una storia drammatica alle spalle. Il tutto, a quanto pare, sarebbe partito dalla tragica morte di sua madre. Un evento drammatico, quindi, ha scaturito la sua ossessione per il cibo, alimentata poi da bullismo e violenza fisica. Resasi conto, però, che non poteva più andare avanti in quel modo, Erica ha deciso di affidarsi al dottor Nowzaradam, rivoluzionando la sua vita, la sua forma fisica e la il suo peso. Eccola com’è oggi.

Guardate Erica Wall dopo Vite al Limite: è irriconoscibile, farete difficoltà a credere che sia lei

Anche Erica Wall, così come Nicole Lewis, ha dato vita ad un percorso impressionante nella clinica di Houston. Entrata a far parte di Vite al Limite con un peso esatto di 300 kg, la donna ne è uscita completamente rivoluzionata, arrivando a pesare 214 kg. Cos’è successo, però, appena ritornata a casa? Forse non tutti lo immaginano, ma la paziente del dottor Nowzaradan ha continuato alla grande a mantenere la forma riacquistato grazie a lui. Certo, ad oggi non sappiamo quanti chili abbia perso ancora, ma non si può fare a meno di notare quanto sia fortemente cambiata rispetto all’inizio.

Seppure poco attiva sul suo canale Facebook, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto del Maggio del 2020 ed abbiamo constatato tutti i suoi progressi. Oggi Erica Wall ha finalmente ritrovato il sorriso, è una donna completamente nuova e tutti i suoi ammiratori, che hanno apprezzato la sua storia, non possono fare a meno che gioire per lei.

Avreste mai immaginato una tale trasformazione?