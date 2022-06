Isola dei Famosi, l’ex concorrente ha preso una drastica decisione: tutti senza parole

L’ex concorrente de L’Isola dei famosi ha preso una drastica decisione: tutti i suoi fan sono rimasti senza parole, cos’è successo.

Ci siamo: ancora pochissime ore e il numeroso pubblico de L’isola dei famosi è pronto a scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa sedicesima edizione, che si accaparrerà il montepremi finale.

A distanza di più di tre mesi, quindi, dall’inizio di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi, l’adventure reality di Canale 5 è pronto a chiudere i battenti. Chi vincerà? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: questa sarà un’edizione che difficilmente verrà dimenticata. Non solo perché è la più lunga di sempre, ma anche perché ha visto l’alternarsi di tantissimi colpi di scena. A partire, quindi, dall’abbandono definitivo di un naufrago in seguito ad un infortunio. Fino alla squalifica improvvisa per via di una bestemmia pronunciata in diretta. Se si tirano le somme di questa edizione, però, non si può fare a meno di ricordare tutti quei concorrenti che si sono alternati nel corso delle edizioni precedenti e che hanno lasciato un vero segno in Honduras. Tra i tanti, parliamo proprio di lei: Grecia Colmenares. Ricordate quando prese parte all’edizione de L’isola dei famosi nel 2019, la stessa di Soleil Sorge? Ecco: scopriamo che cosa fa oggi dopo anni l’ex concorrente.

Grecia Colmenares, l’ex concorrente de L’isola dei famosi cosa fa oggi

Il nome di Grecia Colmenares non è assolutamente sconosciuto. Attrice famosissima e protagonista di tantissime telenovelas, la bellissima venezuelana è stata il volto simbolo di fine anni ’70. Nel 2019, poi, aumenta ancora di più la sua popolarità quando prende parte all’edizione di quell’anno de L’isola dei famosi. Certo, il suo percorso non durò tantissimo in Honduras e fu costretta ad abbandonare la spiaggia dopo solo 18 anni dall’inizio della sua avventura, ma il successo riscontrato dal reality fu ugualmente impressionante.

Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? Sono trascorsi pochissimi anni dal suo “addio” a L’isola dei famosi, eppure in tantissimi si chiedono qualche notizia in più sul suo conto. Se anche voi siete curiosi di saperlo, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Abbiamo rintracciato Grecia Colmenares su Instagram ed è davvero attivissima. Oltre a condividere scatti delle sue più grandi passioni, l’attrice venezuelana ama pubblicare foto di sé. Guardatela qui, è sempre bellissima:

A quanto pare, sembrerebbe che Grecia non viva più in Italia, ma che si sia trasferita nuovamente a Valencia – sua città d’origine – e che continui a svolgere la sua professione da attrice. Ma non solo. Proprio sulle IG Stories, qualche ora fa, l’ex concorrente de L’isola dei famosi ha condiviso l’uscita del suo libro. Vi piacerebbe vederla un po’ di più sul piccolo schermo nostrano?