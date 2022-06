Lino Banfi, triste confessione: lascia tutti senza parole parlando della morte

Lino Banfi spiazza tutti, la triste confessione sulla morte lascia tutti completamente senza parole: le parole dell’amatissimo attore

E’ il celebre attore delle commedie all’italiana e l’amatissimo Nonno Libero nella fiction in onda su Rai 1 che ha fatto la storia degli anni ’90 e più, Un Medico in Famiglia. Stagione dopo stagione, Lino Banfi è diventato il ‘nonno della Tv’ e ci siamo legati a quel personaggio.

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che il vero nome dell’attore non è Lino Banfi, tuttavia ad oggi conosciamo ed amiamo l’amatissimo attore che ha dato il suo enorme contributo alla storia della televisione italiana. Classe’ 36, Lino Banfi ha esordito sul grande schermo negli anni ’60 con il film Urlatori alla Sbarra.

Dopo il suo esordio al cinema, ha poi conquistato il pubblico con i diversi ruoli interpretati sul piccolo schermo. Quest’anno l’amatissimo attore raggiunge la soglia degli 86 anni, ed intervistato dal settimanale Libero, Lino Banfi si è lasciato andare ad un’amara confessione sulla morte. Le parole dell’attore pugliese hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Lino Banfi parla della morte: la confessione dell’attore spiazza

Attore amatissimo che ha conquistato il successo nei panni del simpaticissimo Nonno Libero nella Fiction Un Medico in Famiglia. Lino Banfi ci ha letteralmente conquistati. Vicino ai suoi 86 anni l’attore intervistato da Libero, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

“Sono le mie ultime ‘cartucce’, l’età è quella che è“, ha detto Lino Banfi che si è lasciato andare a parole che non avremmo mai voluto sentire. La sua confessione sulla morte ci ha messi di fronte ad una dura realtà che ci ha letteralmente spiazzati. Tuttavia, l’attore ha poi aggiunto: “Non voglio fermarmi proprio ora che sto ricominciando a volermi bene”, ha detto.

Al momento, Lino Banfi avrebbe fatto sapere di avere in ballo un progetto con Al Bano e che non gli dispiacerebbe affatto vestire nuovamente i panni di Nonno Libero per una nuova stagione. A voi piacerebbe rivederlo su questi schermi? A noi tantissimo!