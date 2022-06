Maria De Filippi, brutta notizia: non lo avrebbe mai immaginato

Brutta notizia per il programma di Maria De Filippi: cosa potrebbe succedere con la prossima stagione.

Maria De Filippi è la regina della televisione italiana e con lei altri grandi conduttori e conduttrici. E’ al timone da anni di moltissimi programmi mediaset, come Amici, Uomini e donne, C’è posta per te, la vediamo a Tu si que vales. Tutte le trasmissioni citate hanno sempre un grande seguito e ci accompagnano per la stagione autunnale.

Mentre Tu si que vales finisce verso dicembre ed è seguito da C’è posta per te che solitamente ci fa compagnia per una decina di puntate, Amici e Uomini e donne hanno una durata molto più lunga tanto da iniziare a settembre e concludersi verso maggio-giugno. Negli ultimi giorni si parla delle nuove edizioni dato che sono già in corso i casting e i preparativi. Potrebbero però esserci colpi di scena che riguardano per esempio il format delle 14.45. Infatti spesso assistiamo a uscite e nuove entrate, ebbene con la nuova stagione potrebbero esserci degli addii.

Maria De Filippi, brutta notizia: cosa potrebbe accadere nella prossima edizione

Da qualche settimana si è concluso Uomini e donne con tante sorprese e le scelte dei tronisti con un bel finale. In questi mesi abbiamo assistito al ritorno di Riccardo Guarnieri che ha fatto non poco discutere. Infatti il suo ingresso è stato segnato da nuovi scontri con Ida Platano. I due sembrava che volessero riprovarci ma in diverse puntate abbiamo visto che le incomprensioni ci sono ancora, nonostante siano stati distanti.

Sembrerebbe che l’incompatibilità di caratteri non porti ad un’unione. Dopo l’estate, con l’arrivo di settembre, inizierà la nuova edizione e in molti già si chiedono se rivedremo i protagonisti che ci hanno accompagnato nei mesi precedenti. A quanto pare potrebbero esserci dei colpi di scena, Lorenzo Pugnaloni tramite la pagina instagram Uomindonneclassicoeover ( e come riporta gossipetv) ha fatto sapere ai suoi follower, specificando che si tratta soltanto di indiscrezioni e voci al momento, che potrebbero esserci due ‘addii’.

Di chi parliamo? Sembrerebbe che non ci sia certezza sul ritorno di Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro che potrebbero non tornare nel programma. Ovviamente queste sono solo indiscrezioni che girano e come molto spesso succede si fanno dei nomi ma poi non va così. La verità verrà fuori solo a settembre.