Maria Laura De Vitis concorrente de L’Isola dei famosi: perchè è finita con Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis oggi a L’Isola dei famosi, qualche anno fa è finita al centro del gossip per la relazione con Paolo Brosio: ecco perchè è finita.

Maria Laura De Vitis è sbarcata in Honduras a reality già partito dopo che era stata proclamata vincitrice de La pupa e il secchione insieme a Edoardo Baietti. L’esperienza nel programma di Barbara D’Urso l’ha subito lanciata in un nuovo percorso.

Sull’isola ha dimostrato di avere un carattere molto forte e di non arrendersi di fronte alle intemperie. Non ha vissuto giorni facili dato che molto spesso i suoi compagni non hanno creduto alle sue mosse, mettendo in dubbio il suo atteggiamento. Questa sera ci sarà la finalissima de L’isola dei famosi, chi vincerà?

La naufraga non è un volto nuovo alla televisione dato che l’abbiamo conosciuta molti anni fa. Ha partecipato ad una puntata di Ciao Darwin e in seguito a Primo appuntamento. Si è molto parlato di lei in riferimento alla sua vita privata, infatti Maria Laura ebbe una relazione con il giornalista Paolo Brosio, relazione che fece molto discutere per la differenza di età, circa 42 anni e in molti pensarono che si trattasse di un finto rapporto ma la coppia ha sempre smentito. La stessa De Vitis poi annunciò la rottura su instagram: ma quali furono i motivi della separazione.

Isola dei famosi, Maria Laura De Vitis: perchè è finita con Paolo Brosio

Quando ai tempi si diffuse la notizia della relazione tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio si parlò molto di loro. In particolare arrivarono molte critiche. I due hanno circa 42 anni di differenza e quando si seppe del loro amore in molti pensarono che fosse finto e che la giovane voleva approfittare della popolarità del giornalista.

Cosa che Maria Laura ha sempre smentito affermando di provare dei veri sentimenti per Brosio. Ad un certo punto però, l’attuale naufraga de L’isola dei famosi annunciò la rottura su instagram in cui in un messaggio disse che lei e Paolo si erano visti per un chiarimento ed erano giunti alla conclusione che la loro relazione si era conclusa. Ma quali furono i motivi?

Come riporta il sussidiario.net, Maria Laura e Paola furono ai tempi ospiti della trasmissione Domenica Live. La giovane confessò che purtroppo era tutto finito: “Lo dico a malincuore ma ci vogliamo così bene che Paolo resterà sempre nella mia vita”, spiegò aggiungendo che avrebbe voluto provare amore per l’uomo: “Vorrei provare amore per Poalo ma non possiamo mentire a noi stessi e al pubblico. L’amore che ci legava prima per entrambi è finito”. Ecco, a quanto pare il sentimento era finito da parte di entrambi, questo il motivo della rottura.