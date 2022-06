Maurizio Costanzo, retroscena pazzesco: il gesto incredibile di Berlusconi per lui

Maurizio Costanzo ha svelato un retroscena pazzesco: non tutti sanno il gesto incredibile che Berlusconi fece per lui, cosa accadde.

Nel corso delle interviste, diciamoci la verità, tutti i personaggi dello spettacolo nostrano amano raccontarsi come mai prima d’ora. È capitato, ad esempio, al famosissimo attore, che ha svelato quanto la transizione abbia cambiato la sua vita in meglio, ma anche a Maurizio Costanzo.

Sono trascorsi diversi anni da quando Maurizio Costanzo, nel suo famoso programma L’intervista, regalò a tutti i suoi telespettatori un’interessantissima intervista a Silvio Berlusconi. In quest’occasione, l’ex presidente del consiglio si raccontò come mai prima d’ora. Ed anche il conduttore, dal canto suo, ebbe la possibilità di svelare un retroscena pazzesco su di lui. Ad oggi, il buon Costanzo è tra i volti più amati del piccolo schermo nostrano, ma in pochissimi immaginano il gesto che Berlusconi fece per lui diversi anni fa. Un racconto davvero incredibile, ve lo assicuriamo, e che sottolinea quanto il caro Silvio lo abbia voluto da sempre e da subito a lavorare nella sua azienda.

Maurizio Costanzo racconta il gesto che Silvio Berlusconi fece per lui

Tra i grandi nomi che si sono alternati tra i canali Mediaset, non si può fare a meno di citare quello di Maurizio Costanzo. Recentemente al timone dello show che porta il suo stesso nome per la quarantesima edizione, il marito di Maria De Filippi è tra le stelle della televisione nostrana. D’altra parte, la sua carriera è davvero costellata di successi! Quello che, però, in molti non sanno è che Silvio Berlusconi sembrerebbe aver fatto di tutto per avere il buon Costanzo nella sua azienda. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, sono stati i diretti interessati a L’intervista.

In quest’occasione, Maurizio Costanzo non ha potuto fare a meno di raccontare il gesto che Silvio Berlusconi fece per lui ai tempi degli inizi della sua carriera. “Non si voleva decidere, lo accompagnai al treno e gli portai la valigia”, ha raccontato l’imprenditore italiano. Svelando, quindi, che l’assunzione del buon Costanzo per Mediaset non fu affatto cosa semplice. “Non si voleva decidere”, ha detto ancora. Pensate, ancora prima della firma, i due si sono incontrati dapprima a casa di Maurizio e poi in un residence. Davvero incredibile, non credete?

Silvio Berlusconi aveva visto lungo, non credete?