Quanto si vince a L’isola dei famosi? Il valore del montepremi è da urlo

Stasera l’attesissima finale de L’Isola dei famosi, ma sapete quanto si vince? Il valore del montepremi è da urlo: non immaginereste mai!

Siete pronti? Stasera, a partire dalle ore 21:45 circa, andrà in onda l’attesissima finale de L’Isola dei famosi. A distanza di più di tre mesi dall’inizio della sedicesima edizione, l’adventure reality condotto da Ilary Blasi avrà un suo vincitore. Chi lo sarà, quindi, dopo Awed? Lo scopriremo tra qualche ora!

C’è tanta attesa e tanta ansia per la finale de L’Isola dei famosi di questa sera, Lunedì 27 Giugno. Non soltanto perché finalmente il suo pubblico scoprirà il nome del vincitore, ma anche perché non vediamo l’ora di vedere Ilary Blasi in tutta la sua bellezza. Sempre sul pezzo, come si suol dire, e con indosso dei vestiti mozzafiato, che hanno facilmente conquistato l’interesse, la padrona di casa ha saputo facilmente catturare l’attenzione su di sé. Certo, la sua bellezza non è stata affatto l’unica chiave del successo. Vogliamo parlare delle sue gaffe? Insomma, Ilary Blasi è un vulcano di energia! In attesa di sapere chi sarà il nome eletto da lei per accaparrarsi il montepremi, siete curiosi di sapere quanto si vince a L’Isola dei famosi?

Quanto si vince a L’isola dei famosi? Il montepremi

Così come Luigi Strangis e tutti i finalisti di Amici, anche il vincitore de L’isola dei famosi si accaparrerà un montepremi finale. A quanto ammonta? Siamo certi che, in occasione della finale di questa sera, anche voi vi sarete posti questa domanda. Ebbene. Se siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il montepremi messo a disposizione per il vincitore de L’Isola dei famosi non sia assolutamente una cosa da poco. Anzi, tutt’altro! Così come quello del Grande Fratello Vip, anche il gruzzoletto de L’isola dei famosi ammonta a 100 mila euro. Sia chiaro: a differenza del montepremi di Pechino Express, sembrerebbe che questo dell’adventure reality sia interamente affidato al vincitore, che poi deciderà cosa fare.

Ve lo sareste mai aspettati?